Люди массово записываются в военкоматы в Ровно

Ночью 24 февраля Россия снова ворвалась в Украину и начала бомбардировать военные объекты по всей территории. Из-за этого люди массово становятся в ряды обороны.

Такие очереди сейчас в Ровно. Фото, как люди стоят возле военкомата, обнародовали примерно в 11 утра.

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"Жители, мы гордимся вами! Вот таким образом патриоты нашего края отреагировали на угрозы врага! Вот они – настоящие, верные сыны своей страны! Будь настоящим! Присоединяйся к ВСУ и защищай свою страну!!!", – сообщили в оперативном командовании "Запад".

Мужчины в Ровно записываются в оборону / Фото Оперативного командования"Запад"



Люди готовы защищать Украину / Фото Оперативного командования "Запад"

Очереди даже на улице / Фото Оперативного командования "Запад"

Оружие будут выдавать

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в помощи. Именно поэтому оружие будут выдавать всем желающим защищать родную землю.

Мы уже выдаем оружие, и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим и способным защищать наш суверенитет,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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