Такі черги наразі у Рівному. Фото, як люди стоять біля військкомату, оприлюднили приблизно об 11 ранку.

До теми Резніков закликав українців стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

"Рівняни, ми пишаємося вами! Ось таким чином патріоти нашого краю відреагували на погрози ворога! Ось вони – справжні, вірні сини своєї країни! Будь справжнім! Долучайся до ЗСУ та захищай свою країну!!!", – повідомили в оперативному командуванні "Захід".



Чоловіки у Рівному записуються до оборони / Фото Оперативного командування "Захід"



Люди готові захищати Україну / Фото Оперативного командування "Захід"



Черги навіть на вулиці / Фото Оперативного командування "Захід"

Зброю видаватимуть

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Збройні сили України потребують допомоги. Саме тому зброю видаватимуть всім охочим захищати рідну землю.

Ми вже видаємо зброю, і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим та спроможним захищати наш суверенітет,

– наголосив Зеленський.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!