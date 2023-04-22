Разорвали бы Путина голыми руками, – правозащитник о настроениях жителей оккупированных территорий

Среди местного населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет недовольство российскими властями. Местные радостно идут на контакт с украинскими правозащитниками.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лысянский. Он добавил, что у местных изменилось отношение к россиянам после того, как они увидели разрушенные россиянами Мариуполь и Угледар.

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Разочаровались Россией

Правозащитник рассказал, что на оккупированных территориях остались в большинстве своем те, кто поддерживал ранее местных коллаборантов, но не поддерживает россиян. Большинство из них разочарованы "политикой" России по поводу так называемых "ДНР" и "ЛНР" и сожалеют, что раньше выходили на пророссийские митинги.

"Если этих людей оставить с Путиным один на один, они бы его просто разорвали. Взять, например, Зоринск, Перевальского района, где была открыта новая шахта "Никонор-Нова" (заработала в 1998 году – 24 Канал). Сегодня город полностью вымер. Пусть бы приехал туда и пообщался с местными – живым бы не вернулся", – отметил Лысянский.

Павел Лысянский о том, как ведут себя российские захватчики на временно оккупированных территориях: смотреть видео

Он добавил, что сейчас местные лучше идут на контакт, чем до полномасштабного вторжения, предлагают свои услуги: кого посетить, передать лекарства и т.д. Местные увидели, что нет никакой "защиты народа Донбасса", а только захватнические планы на территории Украины.

Ситуация на временно оккупированных территориях