Люди отошли от шока Краматорска, – Гайдай о безопасной эвакуации из Луганской области
12 апреля 2022 , 09:51Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Гайдай рассказал, что местные отошли от шока Краматорска. Они уезжают более массово, ведь эвакуацию организуют безопасно.
12 апреля жители Луганщины тоже могут уехать. Эвакуация состоится из Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, Попасной и Горной общины.
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Люди отошли от шока после событий в Краматорске, пообщались с родными и знакомыми, выехавшими в эти дни, и также решили эвакуироваться. Ибо поняли, что это безопасно. Гораздо страшнее оставаться и сгореть во сне от российского снаряда,
– пишет Гайдай.
Места сбора для эвакуации:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: улица Первомайская, 42;
- Горное: улица Гагарина, 13а;
- Нижнее: улица Парковая, 13;
- Рубежное: улица Чехова, 11
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