Люди стояли по колени в воде: ужасные последствия непогоды на Закарпатье – фото, видео

Грозы на Закарпатье наделали много бед. Затопило, в частности, Большой Бычков, в Раховском районе. В селе значительно поднялся уровень воды.

Из-за интенсивных осадков там сформировался значительный местный сток ручейков. Местные жители поделились в сети фотографиями с последствиями непогоды.

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Уровень воды в Большом Бычкове быстро поднялся, это привело к затоплениям. Это произошло, в частности, из-за отсутствия придорожных кюветов или из-за их плохого состояния.

На Закарпатье люди стоят по колени в воде: смотрите видео



Воды было много / Фото "Новости Закарпатья"

Накануне в горном селе Свобода на Закарпатье в результате сильного ливня сошли два селевых потока. Они отрезали часть деревни от дороги.

Ситуация с непогодой на Закарпатье

Синоптики предупредили, что 20 – 21 июля уровень воды в украинских реках снова поднимется. Речь идет прежде всего о Львовщине, Прикарпатье, Закарпатье и Буковине.

Там, где пройдут ливни на Закарпатье, уровень воды может подняться до 1 метра. Есть вероятность того, что сформируется значительный местный и склоновый сток.

Осторожными следует быть жителям горных районов, так как есть вероятность схода селевых потоков и даже оползней.