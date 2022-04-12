Люди разных профессий: в Бородянке и Гостомеле украинцы помогают разбирать завалы
12 апреля 2022 , 20:23Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Украинцы убирают последствия пребывания россиян в Гостомеле и в Буче. Граждане вызвались помогать ГСЧС, чтобы как можно быстрее навести порядок в городах.
Гостомель и Бородянка сильно пострадали от российских оккупантов. Россияне уничтожали все, что видели, и издевались над мирным населением.
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Уборка городов
Спасатели ГСЧС начали разбирать завалы и убирать последствия пребывания россиян в Гостомеле и Бородянке. Сотни украинцев согласились помочь им навести порядок.
Украинцы помогают ГСЧС в Гостомеле и Бородянке: видео
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