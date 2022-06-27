Люди, с которыми мы планировали заниматься политикой – Притула эксклюзивно рассказал о своей команде

После крупного российского вторжения на территорию Украины, которое произошло 24 февраля 2022 года, появились новые вызовы, которые кратно больше, чем в 2014 году.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Притула. По его словам, та война, которую он увидел сейчас, когда проехался несколько раз по Югу и Донбассу, Харьковщине и Запорожской области, – не та, которую видел в 2014 году.

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По его словам, сейчас идет война на тотальное истребление украинцев, а не на захват какого-нибудь куска территории.

Что известно о команде

Сергей Притула рассказал, что скелет людей, с 24 числа ставших его опорой, это те, с которыми он планировал заниматься политикой. Если бы не война.

Единственное исключение – это Анна Гвоздяр. Она, как была директором моего фонда до вторжения, так и остается сейчас. Только с той разницей, что это был фонд, занимавшийся гуманитарными делами, а сейчас это в основном милитарные. Однако гуманитарное крыло тоже есть,

– сообщил Сергей Притула.

"Аня Гвоздяр, Рома Синицын, Леша Сихарулидзе – это люди, которые в свое время стояли у истоков благотворительного фонда "Народный тыл". Сейчас они в фонде Притулы", – отметил Сергей Притула.

Он добавил, что еще большое количество людей, которые занимаются оптикой, транспортом, имеют экспертизу в дронах. Также есть очень хорошая команда по тактической медицине.

"В общей сложности 200 человек – это люди, которые ежедневно работают в нашей структуре, которая растянута от Перемышля до Днепра, от Киева до Николаева. Львов, безусловно, также важная составляющая", – рассказал Сергей Притула.

Смотрите полное интервью с Сергеем Притулой на 24 канале

Напомним, что завершен сбор средств на три беспилотника Bayraktar. Украинцы смогли даже собрать больше, чем нужно – вместо 500 миллионов собрали на 100 миллионов больше. О завершении сбора сообщил его инициатор – Сергей Притула. Следует отметить, что на сборы необходимой суммы была отведена неделя.

Сергей Притула выразил искренний восторг украинцами, ведь за половину отведенного времени план сбора средств был перевыполнен. Однако волонтер и шоумен подчеркнул, что этот проект был не столько о беспилотниках, сколько об украинской крутизне, достоинстве и искоренении неполноценности.