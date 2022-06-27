Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Притула. За його словами, та війна, яку він побачив зараз, коли проїхався кілька разів по Півдню й Донбас, Харківщині й Запорізькій області, – не та, яку бачив у 2014 році.

Важливо Поранений і знекровлений нацгвардієць два дні повз на спині до своїх: неймовірна історія

За його словами, зараз йде війна на тотальне винищення українців, а не на захоплення якогось шматка території.

Що відомо про команду

Сергій Притула розповів, що кістяк людей, які з 24 числа стали його опорою, це ті, з якими він планував займатися політикою. Якби не війна.

Єдине виключення – це Анна Гвоздяр. Вона, як була директоркою мого фонду до вторгнення, так і залишається зараз. Тільки з тією різницею, що це був фонд, який займався гуманітарними справами, а зараз це в основному мілітарні. Проте гуманітарне крило теж є,

– повідомив Сергій Притула.

"Аня Гвоздяр, Рома Сініцин, Льоша Сіхарулідзе – це люди, які свого часу стояли біля витоків благодійного фонду "Народний тил". Зараз вони в фонді Притули", – зазначив Сергій Притула.

Він додав, що є ще велика кількість людей, які займаються оптикою, транспортом, мають експертизу в дронах. Також є дуже хороша команда з тактичної медицини.

"Загалом 200 осіб – це люди, які щодня працюють в нашій структурі, яка розтягнута від Перемишля до Дніпра, від Києва до Миколаєва. Львів, беззаперечно, також важливий складник", – розповів Сергій Притула.

Дивіться повне інтервʼю з Сергієм Притулою на 24 каналі

Нагадаємо, що завершений збір коштів на три безпілотники Bayraktar. Українці змогли навіть зібрати більше, ніж потрібно – замість 500 мільйонів зібрали на 100 мільйонів більше. Про завершення зборів повідомив його ініціатор – Сергій Притула. Варто зазначити, що на збори необхідної суми був відведений тиждень.

Сергій Притула висловив щире захоплення українцями, адже за половину відведеного часу план збору коштів був перевиконаний. Однак волонтер та шоумен наголосив, що цей проєкт був не стільки про безпілотники, скільки про українську крутість, гідність та викорінення меншовартості.