Люди старше 60 могут оплачивать коммуналку с помощью "єПідтримка": новое в программе

С 14 февраля люди в возрасте от 60 лет могут тратить средства "єПідтримка" на оплату коммунальных услуг. Также увеличили срок, за который нужно потратить деньги.

Об этом сообщил в соцсетях вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров. Он также отметил изменения, внесенные в государственную программу.

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Деньги можно тратить в течение 9 месяцев

Срок, когда вы можете потратить 1000 гривен, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9,

– подчеркнул Федоров.

Отметим, что люди старше 60 лет, в отличие от более молодых вакцинированных украинцев, могут за 1000 гривен приобрести лекарства. Также недавно правительство несколько расширило государственную программу. Так что рассчитываться за медикаменты могут также инвалиды I и II групп.

Тысячей из "єПідтримка" могут рассчитываться подростки

С 7 февраля тысячей за вакцинацию могут рассчитываться и подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Чтобы оформить выплату, молодым людям нужно получить зеленый сертификат вакцинации и открыть счет в банке.

Премьер Денис Шмыгаль дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

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Куда можно потратить деньги из "єПідтримка":

В сфере культуры и образования (для получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений).

В области физической культуры и спорта.

Для осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом.

Для приобретения книг, печатных СМИ, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.

Люди в возрасте от 60 лет могут покупать лекарства в аптеках и платить за коммунальные услуги.

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Текст публикации Михаила Федорова:

С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств"єПідтримка". Срок, когда вы можете потратить 1000 гривен, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9!