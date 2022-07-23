Люди сутками стоят в очереди на выезд. К сожалению, четыре человека умерли из-за аномальной жары. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.

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Оккупанты не позволяют украинцам нормально эвакуироваться, гуманитарные коридоры не работают. Однако шанс уехать все же есть, в частности, на частных автомобилях. Ежедневно выезжает около тысячи человек.

В очереди стоят 800 автомобилей

Сообщается, что три человека скончались от инсульта, а один – от инфаркта. К сожалению, туда, где стоит автомобильная колонна, просто невозможно вызвать скорую и оказать помощь человеку, которому стало плохо.

К слову, городской голова Мелитополя Иван Федоров обращался к россиянам с просьбой предоставить возможность уехать большему числу людей. На что они ответили: "Никто не хочет уезжать, людей все устраивает".

Однако это лишь очередная попытка оккупантов избежать ответственности. Кроме того, такая ложь лишена всякой логики.

Если их все устраивает, то что это за огромные очереди стоят на выезд возле Васильевского блокпоста?

– говорит корреспондент.

Эвакуация из оккупации: последние новости

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала выехать из Херсона. Сейчас там оккупанты, паспортизация и принуждение к колаборанству.

Недобросовестные перевозчики пытаются "нажиться" на горе. Они требуют космических сумм за выезд из оккупации.

В прифронтовых городах и селах остаются родители с детьми. Их тоже просят эвакуироваться.

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