Люди устали от коррупции и автократии, – Блинкен о протестах в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он очень обеспокоен жестоким подавлением протестов и арестами людей в России. По его словам, российское правительство делает большую ошибку, когда не видит причины проблемы.
Источник: NBC News
США призвали Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и прекратить жестокость на мирных протестах. Об этом заявил госсекретарь Блинкен.
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Соответствующее сообщение в твиттере Блинкен опубликовал во время протестов в России 31 января. В ответ МИД России обвинил США в причастности к протестам, в частности в "призыве к несанкционированным действиям".
Реакция Блинкена на обвинения России
Госсекретарь США заявил, что правительство России делает большую ошибку, если считает, что в протестах виноваты США.
Это о них (России – 24 канал). Это о правительстве. Это о разочаровании, которое испытывают россияне по поводу коррупции, автократии. Я думаю, что им нужно смотреть внутрь, а не наружу,
– сказал Блинкен.
Что известно о протестах в России
- Протесты в России вспыхнули 23 января. Все из-за возмущения населения в связи с арестом оппозиционера Навального.
- 31 января люди снова вышли на улицы. Там их ждали омоновцы.
- Протестующих жестоко задерживали. Силовики использовали слезоточивый газ, дубинки и даже табельное оружие.
- Также задержали жену оппозиционера – Юлию Навальную. Правоохранители без объяснений увели женщину в автозак. За участие в протесте ее оштрафовали на 200 тысяч рублей.
- Больше о протестах в России – читайте здесь.
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