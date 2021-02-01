Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он очень обеспокоен жестоким подавлением протестов и арестами людей в России. По его словам, российское правительство делает большую ошибку, когда не видит причины проблемы.

Источник: NBC News

США призвали Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и прекратить жестокость на мирных протестах. Об этом заявил госсекретарь Блинкен.

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Соответствующее сообщение в твиттере Блинкен опубликовал во время протестов в России 31 января. В ответ МИД России обвинил США в причастности к протестам, в частности в "призыве к несанкционированным действиям".

Gross intervention by #US in #Russia’s affairs is as evident as their “pushing” fake news & calls for unauthorised actions by US-controlled internet platforms. @SecBlinken's support for unlawful actions is yet more evidence of Washington’s backstage role. https://t.co/SWBeo0t6Cb https://t.co/mr1wyhb3ks — MFA Russia (@mfa_russia) January 31, 2021

Реакция Блинкена на обвинения России

Госсекретарь США заявил, что правительство России делает большую ошибку, если считает, что в протестах виноваты США.

Это о них (России – 24 канал). Это о правительстве. Это о разочаровании, которое испытывают россияне по поводу коррупции, автократии. Я думаю, что им нужно смотреть внутрь, а не наружу,

– сказал Блинкен.

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