Российскому генеральному консульству в Нью-Йорке отключили все телефонные линии. Американцы говорят, что связь оборвалась из-за технических проблем.

Что известно о проблемах со связью

Кроме того, в консульстве время от времени возникают перебои с доступом к интернету. Об этом в Фейсбуке сообщает российская дипломатическая миссия.

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По информации российских СМИ, в консульстве полностью отключили все городские телефонные линии. Американская сторона ссылается на технические проблемы.

Не могут решить вопрос в течение 2 суток. Такого просто не было никогда. У нас не одна, и не две линии, а большое количество. Такое ощущение, что отключены все линии вместе,

– жалуется сотрудник консульства.

Обратите внимание! Министерство иностранных дел России высылает из страны 2 сотрудников нидерландского посольства. Все из-за того, что ранее Нидерланды обвинили в шпионаже российских дипломатов. Подробнее об этом – по ссылке.