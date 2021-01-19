Американцы отключили российскому консульству в Нью-Йорке телефонную связь и интернет
Российскому генеральному консульству в Нью-Йорке отключили все телефонные линии. Американцы говорят, что связь оборвалась из-за технических проблем.
Что известно о проблемах со связью
Кроме того, в консульстве время от времени возникают перебои с доступом к интернету. Об этом в Фейсбуке сообщает российская дипломатическая миссия.
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По информации российских СМИ, в консульстве полностью отключили все городские телефонные линии. Американская сторона ссылается на технические проблемы.
Не могут решить вопрос в течение 2 суток. Такого просто не было никогда. У нас не одна, и не две линии, а большое количество. Такое ощущение, что отключены все линии вместе,
– жалуется сотрудник консульства.
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