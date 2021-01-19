Американці відключили російському консульству в Нью-Йорку телефонний зв'язок та інтернет
Російському генеральному консульству в Нью-Йорку відключили всі телефонні лінії. Американці кажуть, що зв’язок обірвався через технічні проблеми.
Що відомо про проблеми зі зв’язком
Крім того, в консульстві час від часу виникають перебої з доступом до інтернету. Про це у фейсбуці повідомляє російська дипломатична місія.
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За інформацією російських ЗМІ, в консульстві повністю відключили всі міські телефонні лінії. Американська сторона посилається на технічні проблеми.
Не можуть вирішити питання протягом 2 діб. Такого просто не було ніколи. У нас не одна, і не дві лінії, а велика кількість. Таке відчуття, що відключені всі лінії разом,
– бідкається співробітник консульства.
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