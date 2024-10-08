"Хоть море есть": Андрющенко рассказал, каков быт людей в оккупированном Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе, несмотря на обещания российских властей и красивые заявления пропагандистов, жизнь чрезвычайно сложная и убогая. Еда там очень дорогая, а лекарства и квалифицированные медики практически отсутствуют.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что медицина в городе на чрезвычайно низком уровне. Смертность там значительно возросла, ведь за неделю умирает 300 – 400 человек. Это в 8 – 10 раз больше, чем до полномасштабного вторжения.

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Быт в Мариуполе

По данным местных жителей, продукты во временно оккупированном Мариуполе есть, однако они очень низкого качества. Петр Андрющенко отметил, что цена на продукты там вдвое больше, по сравнению с ценами в Украине.

Жизнь в Мариуполе непростая. Возникает безработица и нехватка денег. На бюджетных должностях, куда теоретически можно устроиться, платят 20 тысяч рублей – это 10 тысяч гривен в месяц. За эти деньги трудно прокормить семью,

– сказал он.

Советник городского головы отметил, что единственные, кому сейчас неплохо живется в Мариуполе – пенсионеры. Они не зависят от заработных плат.

К теме. Мариуполь в оккупации столкнулся с проблемами во всех аспектах жизни, в частности там серьезные проблемы с водоотведением и электроэнергию, которую вроде бы поставляют из России, однако систематические отключения продолжаются. Также российские власти массово сносит жилье мариупольцев без компенсации.

Андрющенко добавил, что, как ни странно, но в оккупированном городе почти нет мест, где можно развлечься или отдохнуть.

"Там открыто несколько кавказских ресторанов. Преимущественно они для мигрантов, а не коренных жителей. Это ужас, поэтому все идут на море. Хорошо, что в Мариуполе хоть оно есть, ведь там можно провести хорошо время", – подчеркнул он.