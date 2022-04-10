Люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, что война закончилась, – Зеленский
Российскую агрессию ощутила на себе каждая украинская семья. Есть люди, которые потеряли детей.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Associated Press. Он отметил, что украинцев не удовлетворит любой мир.
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"Люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, чтобы эта война закончилась. На наших условиях, условиях независимости", – сказал президент.
Бороться за жизнь
Зеленский подчеркнул, что для украинского народа война большая трагедия и рана. Однако, если говорить без эмоций, хотя президент подчеркнул, что это сложно, любая война должна закончиться миром.
Даже если есть миллионы жертв, все должно прийти к окончанию и миру. Но должны бороться за жизнь. Нельзя сражаться ради пыли, когда ничего нет,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что очень тяжело договариваться с теми, кто пытал украинцев.
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