Люди все время сидят в подвалах из-за обстрелов: ситуация на Херсонщине – критическая

Херсонская область продолжает находиться под оккупацией русских захватчиков. И, как сообщают в Офисе Президента, ситуациям там сейчас критична.

В самой области ведутся боевые деяния. Так что, подчеркивают в Офисе Президента, жителям приходится все время сидеть в подвалах. Это единственный способ спасти жизнь, передает 24 канал.

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Выбраться из Херсона можно только через Крым

От боевых действий в области разрушено множество зданий, а также объектов инфраструктуры. Кроме того, в результате атак испытывает ранения и погибает мирное население Херсонщины.

В ОП добавляют, что все еще тяжела ситуация в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской общинах. На их территориях продолжаются ожесточенные бои. Так что у жителей не остается ни одного выбора: они целыми днями сидят в подвалах и погребах.

Если же у кого возникает желание покинуть область, то сделать это практически невозможно. Единственный случай сделать это – выехать к оккупированному россиянами Крыму.

Херсонские партизаны взорвали любимое заведение коллаборантов

Заметим, что ближе к обеду во временно оккупированном российскими войсками Херсоне раздался взрыв . Произошло это в центре города в городском совете, в ресторане "Ностальжи".

Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута. Тогда же на место происшествия прибыла скорая помощь. Сначала было известно о том, что в результате взрыва пострадал официант.

Вскоре появилась информация, почему взрыв произошел именно в этом заведении. Как рассказал советник главы Херсонской ОВА по вопросам территориальной обороны Сергей Хлань, это было излюбленное место коллаборантов . Таким образом, партизанское движение города продемонстрировало оккупантам и коллаборантам, что бронежилеты их не спасут.

Тем временем Херсон посещал представитель Путина. Он приказал местным гауляйтерам к осени подготовить "референдум" . Во время него должно быть принято решение включить область в состав страны-агрессорки. Интересно, что раньше планировали создать "ХНР" или есть присоединить Херсонщину к аннексированному оккупантами Крыму.

Отметим, что данные британской разведки свидетельствуют об успехах ВСУ в Херсонской области . Нашим военным удалось восстановить плацдарм на реке Ингулец. Они закрепились на ее восточном берегу.

ВСУ идут в контрнаступление на Херсонщине – к северу от позиций кафиров почти ничего не осталось: смотрите видео