Люди выезжают в оккупированный Крым, или в Николаев, – мэр о ситуации в Херсоне
13 апреля 2022 , 15:43Читати новину українською
Украинский Херсон временно находится в оккупации войсками России. Люди уезжают из города, он пустеет.
Мэр Игорь Колыхаев сообщил, что едут в оккупированный Крым или Мелитополь. Также отправляются в украинский Николаев, сообщает 24 канал.
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Они сделали группу в телеграме и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск. Собираются в машины по 3 – 4 человека и уезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым,
– заметил мэр.
По его словам, в Херсоне есть проблемы с лекарствами и бюджетными выплатами на нужды города.
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