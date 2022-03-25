Показали "русский мир": оккупанты обстреляли "Градами" город Золотой на Луганщине

Утром 25 марта российские военные снова показали "русский мир" жителям города Золотого в Харьковской области. Враг открыл огонь "Градами", количество жертв пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Он подчеркнул, что количество жертв и разрушений уточняется.

Кроме того, по словам Гайдая, в течение суток в области продолжаются ожесточенные бои в Луганской области – Вооруженные Силы Украины пытаются вытеснить оккупантов из Попасной и Рубежного, где они закрепились на окраинах. В то же время продолжается обстрел жилого сектора.

Кстати, российские наемники продолжают обстреливать Луганщину. В результате атак этой ночью в области погибли несколько человек.

На линии фронта наиболее активно оккупанты атаковали Кременную, Новодружеск, Лисичанск, Попасную, Северодонецк, а также Рубежное.

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