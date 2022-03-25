Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він наголосив, що кількість жертв і руйнувань уточнюється.

Окрім того, за словами Гайдая, протягом доби в області тривають запеклі бої на Луганщині – Збройні Сили України намагаються витіснити окупантів з Попасної та Рубіжного, де вони закріпилися на околицях. У той же час продовжується обстріл житлового сектору.

До слова, російські найманці продовжують обстрілювати Луганщину. Внаслідок атак цієї ночі в області загинуло кілька людей.

На лінії фронту найактивніше окупанти атакували Кремінну, Новодружеськ, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк, а також Рубіжне.

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