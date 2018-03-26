Люди, которые готовили теракт в ВР, должны понести самое суровое наказание, – посол

Люди, которые готовили теракт в стенах Верховной Рады и хотели убить 400 тысяч человек, должны понести самое суровое наказание.

Об этом заявил посол Армении в Украине, экс-депутат парламента Армении Андраник Манукян в прямом эфире 24 Канала.

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"Я не судья, я не следователь, я не могу ничего сказать, это нужно доказать. Специальные органы раскрыли это преступление. Нужно, чтобы следственные органы могли правильно и объективно доказать", – отметил Манукян.

Если у кого-то, хоть у депутата, министра или посла, была мысль совершить такое преступление – теракт, тем больше в законодательном органе и уничтожить 400 тысяч человек, то это самое страшное преступление. Эти люди должны понести самое суровое наказание,

– убежден посол Армении в Украине.

Андраник Манукян также прокомментировал прослушивания нардепов.

"У меня вчера спрашивали, поскольку она депутат, то незаконное велась слежка, то есть было попирание. Какой закон? Если бы они не раскрыли это преступление (ред. – 24), то было. Любой человек, независимо от должности, которую он занимает, если они против твоей страны и народа и они готовы на такое преступление, тем более уничтожить законодательный орган и убить столько людей, путем крови прийти к власти, то этих людей нужно строго наказать", – заверил он.

Он добавил, что есть мирные способы решения проблемы.

К слову, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ, Генпрокуратуры и офицеров Вооруженных сил за недопущение массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины.