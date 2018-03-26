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Люди, які готували теракт у ВР, повинні понести найсуворіше покарання, – посол

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Посол Вірменії в Україні Андранік Манукян
Посол Вірменії в Україні Андранік Манукян / Фото з вільних джерел

Люди, які готували теракт у стінах Верховної Ради і хотіли вбити 400 тисяч осіб, повинні понести найсуворіше покарання.

Про це зазначив посол Вірменії в Україні, екс-депутат парламенту Вірменії Андранік Манукян у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Я не суддя, я не слідчий, я не можу нічого сказати, це потрібно довести. Спеціальні органи розкрили цей злочин. Потрібно, щоб слідчі органи могли правильно та об'єктивно довести", – зазначив Манукян.

Якщо у когось, хоч у депутата, міністра чи посла, була думка чинити такий злочин – теракт, тим більше у законодавчому органі і знищити 400 тисяч людей, то це найстрашніший злочин. Ці люди повинні понести найсуворіше покарання,
– переконаний посол Вірменії в Україні.

Андранік Манукян також прокоментував прослуховування нардепів.

"У мене вчора запитували, оскільки вона депутат, то незаконне велося стеження, тобто потурання. Який закон? Якщо б вони не розкрили цей злочин (ред. – 24), то що було б. Будь-яка людина, незалежно від посади, яку вона займає, якщо вони проти твоєї країни та народу і вони готові на такий злочин, тим більше знищити законодавчий орган та вбити стільки людей, шляхом крові прийти до влади, то цих людей потрібно суворо покарати", – запевнив він.

Він додав, що є мирні способи вирішення проблеми.

До слова, Президент України Петро Порошенко подякував співробітникам СБУ, Генпрокуратури та офіцерам Збройних сил за недопущення масових терактів і викриття російської спецоперації проти України.

Теги: Новини України Верховна Рада Теракт
Джерело: 24 Канал
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