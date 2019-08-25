Люди опухшие и плачут, - Кравчук о Крыме без Украины

Оккупированный Крым не имеет перспектив развития в составе России, поэтому жители полуострова рано или поздно сами захотят вернуться. Аннексированный полуостров ждет такая же ситуация, которая была там перед его вхождением в состав Украины.

Перед вхождением в состав Украины Крым находился в глубоком упадке, об этом напомнил первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет "Обозреватель".

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Первый президент также напомнил о своем первом визите на полуостров в 1953 году – и говорит, что «такой бедности в своей жизни не видел».

Магазины пустые, а люди опухшие и плачут. Их заедали москиты. Они плакали и говорили – мы не знаем, что делать в Крыму,

– сказал он.

Кравчук отметил, что Крым, безусловно, расцвел при Украине. В то же время первый президент добавил, что Крым — это затратная территория. Так, намерение оккупантов создать там военную базу точно не окажет положительного влияния на жизнь людей.

"Я думаю, что наступит время, когда они увидят бесперспективность жизни в Крыму под патронатом России. Увидят, что Украина выйдет на линию цивилизованной жизни, и мы не будем ее называть одной из самых бедных", – подчеркнул Кравчук.

По его словам, жители оккупированного полуострова увидят, что "Украина хочет жить с Крымом".

Здесь (в Украине – 24 канал) вода, Днепр, орошение... Я думаю, что такое время наступит, как наступило тогда,

– добавил первый президент.

Россия аннексировала украинский полуостров в марте 2014 года. Однако ни Украина, ни мировое сообщество не признают Крым российской территорией. Кроме того, аннексия Крыма считается актом российской агрессии, которую оккупанты продолжили на украинском Донбассе.

Что еще Кравчук говорит об оккупированном Крыме?

Первый президент неоднократно заявлял, что полуостров может вернуться в Украину. Страна-оккупант не способна справиться со всеми его проблемами. Для этого Украина должна "проводить правильную политику, реформы и жить без коррупции и без войны". В то же время он отмечает, что широкомасштабное наступление России на Украину невозможно.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пересмотреть вопрос блокады оккупированного Россией Крыма и налаживать с крымчанами "человеческие взаимоотношения".