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      Люди опухлі і плачуть, – Кравчук про Крим без України

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      Кравчук згадав про Крим до України
      Кравчук згадав про Крим до України / Getty Images

      Окупований Крим не має перспектив розвитку в складі Росії, тому мешканці півострова рано чи пізно самі захочуть повернутись. Анексований півострів чекає така ж ситуація, яка була там перед його входженням до складу України.

      Перед входженням до складу України Крим перебував у глибокому занепаді, про це нагадав перший президент України Леонід Кравчук, пише "Обозреватель".

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      Перший президент також нагадав про свій перший візит на півострів у 1953 році – і каже, що "такої бідності в своєму житті не бачив".

      Магазини порожні, а люди опухлі і плачуть. Їх заїдали москіти. Вони плакали і говорили – ми не знаємо, що робити в Криму,
      – сказав він.

      Кравчук зазначив, що Крим, безумовно, розквітнув при Україні. Водночас перший президент додав, що Крим — це витратна територія. Так, намір окупантів створити там військову базу точно не матиме позитивного вплину на життя людей.

      "Я думаю, що настане час, коли вони побачать безперспективність життя в Криму під патронатом Росії. Побачать, що Україна вийде на лінію цивілізованого життя, і ми не будемо її називати однією з найбідніших", – наголосив Кравчук.

      За його словами, жителі окупованого півострова побачать, що "Україна хоче жити з Кримом".

      Тут (в Україні – 24 канал) вода, Дніпро, зрошування… Я думаю, що такий час настане, як настав тоді,
      – додав перший президент. 

      Росія анексувала український півострів у березні 2014 року. Проте ані Україна, ані світова спільнота не визнають Крим російською територію. Окрім того, анексія Криму вважається актом російської агресії, яку окупанти продовжили на українському Донбасі.

      Що ще Кравчук говорить про окупований Крим? 

      Перший президент неодноразово заявляв, що півострів може сам повернутись до України. Країна-окупант не здатна впоратись зі всіма його проблемами. Для цього Україна має "проводити правильну політику, реформи та жити без корупції і без війни".  Водночас він наголошує, що широкомасштабний наступ Росії на Україну неможливий.

      Екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що Президенту України Володимиру Зеленському слід переглянути питання блокади окупованого Росією Криму та налагоджувати із кримчанами "людські взаємини".

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      Теги: Леонід Кравчук Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Новини України Новини політики
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