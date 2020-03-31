Люди в масках в Раде: как депутаты защищались от коронавируса – фото

Верховная Рада собралась на целых три внеочередных сессии 30 марта. Депутаты заседали до поздней ночи и приняли ряд важных законопроектов, среди которых и о рынке земли. Как защищались народные избранники от коронавируса, пандемия которого бушует в мире – смотрите на фото, которые подобрал для вас 24 канал.

Внеочередные заседания Верховной Рады продолжались с 14 часов 30 марта и до 1 ночи 31 марта. Из-за угрозы коронавируса, для собственной защиты и защиты окружающих все парламентарии были в средствах индивидуальной защиты.

Обратите внимание Закон о рынке земли приняли: какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против

Часть депутатов пришли в собственных масках и перчатках, а некоторые даже в специальных костюмах. Однако каждому, кто не имел своих, на входе в Раду давали маски и защитные очки.



Земля – ​​народу, маска и очки – депутату / Фото Яна Доброносова

В социальных сетях немало народных избранников делились фотографиями – своими и своих коллег – как "люди в масках" находились в сессионном зале и за ее пределами.



Евгения Кравчук, "Слуга народа"



Алексей Гончаренко, "Европейская Солидарность"



Юлия Клименко, "Голос"



Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа"



Кажется, Ярослав Железняк из фракции "Голос"



Ярослав Юрчишин, "Голос"



Галина Янченко, "Слуга народа"



Александр Ткаченко, "Слуга народа"



Дмитрий Разумков, "Слуга народа" и спикер Рады

А что лидеры фракций? А лидеры показывают хороший пример – все придерживаются эпидемиологического дресс-кода.



Петр Порошенко, лидер "Европейской Солидарности" – в маске и перчатках



Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", в отличие от Порошенко, маску и перчатки выбрала в одном цвете



Святослав Вакарчук понимает, что в маске петь трудно, но здесь – без вариантов (глава фракции "Голос" Сергей Рахманин – от Вакарчука слева)



Давида Арахамию, лидера фракции "Слуги народа", в маске журналисты подловили на улице



Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (фотографии, к сожалению, в сети не нашли, поэтому – скриншот с видео канала "Рада" с согласительного совета глав фракций)

Прибыл в Раду также и Президент Украины Владимир Зеленский – он не мог пропустить крайне важное голосования за закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения.



Зеленский приветствует голосования за рынок земли / Скриншот с видео



Президент Украины прибыл на внеочередное заседание Рады / Фото EPA

В момент, собственно, голосования за закон о земле ночью 31 марта в Верховной Раде было шумно и опасно, но не из-за коронавируса: маски депутаты так и не сняли.



Депутаты в масках поддержали закон о рынке земли, голосов "за" было 259 / Скриншот с видео

И напоследок – изюминка о Николае Тищенко и "маска дня". Тищенко из "Слуги народа" пришел в Раду в защитном костюме, а Людмила Марченко со "Слуги народа" (говорят, это таки была она) в соцсетях получила приз за "маску дня".



Тищенко в костюме (но без галстука) / Фото опубликовал депутат Гончаренко



Справедливости ради – Тищенко был далеко не единственным депутатом в защитном костюме