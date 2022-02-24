Как людям с нарушениями слуха подготовиться к эвакуации: видео ГСЧС с сурдопереводом
Источник:телеграм ГСЧС
Служба чрезвычайных ситуаций записала обращение для людей с нарушением органов слуха. Спасатели рассказали, как подготовиться к эвакуации.
Обращение ГСЧС обнародовали 24 февраля, в день вторжения России на территорию Украины. Прежде всего призывали не паниковать, поскольку от взвешенности действий может зависеть ваша жизнь и здоровье.
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Что необходимо сделать всем людям с недостатками слуха
- Внимательно следить за официальными объявлениями. Прежде всего речь идет об органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. Также следует смотреть официальные телевизионные каналы, где используется сурдоперевод. По возможности, следует постоянно держать включенным канал, где используется сурдоперевод.
- Собрать необходимые документы, деньги, "тревожный чемодан". В нем должны быть необходимые лекарства, теплые вещи, а также продукты не менее чем на 2 суток. Подробнее о "тревожном рюкзаке" – по ссылке.
- Важно установить взаимодействие с соседями. Их стоит попросить предупредить, если начнется проведение эвакуации.
- Также нужно выполнять указания органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Они всегда указывают точные местоположения сборных пунктов эвакуации, а также маршруты эвакуации в безопасные районы.
Обращение ГСЧС: смотрите видео (сурдоперевод)Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных.
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Читайте полный текст сообщения ГСЧС:
Советы лицам с нарушением органов слуха в случае принятия решения об эвакуации населения (сурдоперевод):
внимательно следите за официальными объявлениями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления через официальные телевизионные каналы, где используется сурдоперевод (желательно постоянно держать включенным телевизионный канал, где используется сурдоперевод) ;
соберите необходимые документы, деньги, "тревожный чемодан" с необходимыми лекарствами, теплыми вещами, продуктами питания не менее чем на 2 суток;
установите взаимодействие с соседями о предупреждении с их стороны в случае проведения эвакуации;
выполняйте указания органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно мест расположения сборных пунктов эвакуации и маршрутов эвакуации в безопасные районы.