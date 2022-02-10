Людям нравится платить взятки, – "слуга народа" Трубицын за неделю до ареста

Депутат Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицин за неделю до своего ареста оставил интересный комментарий. В нем депутат заявил, что "людям нравится платить взятки".

Провокационный комментарий Трубицын оставил под своим же постом о демонтаже МАФа, который решил "вести свой "бизнес" без всего набора соответствующих документов".

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В комментариях пользователи упрекнули Трубицына, что нужно дать реальную возможность официально работать, а "уничтожению таким образом бизнеса это подло". На что депутат ответил:

Есть возможность платить налоги, но людям нравится платить взятки.

В то же время он отметил, что "сложно работать по-честному, но возможно".



Провокационный комментарий Трубицына / Скриншот 24 канала

Разоблачение "слуги народа" Трубицына на взятке: главное

НАБУ и САП опубликовали видео разоблачения на взятке депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Кроме депутата, неправомерную выгоду в размере 1,26 миллиона гривен пытались получить еще 5 человек.

По данным НАБУ, среди раскрытых – депутат Трубицын, его помощник и приближенный к нему человек, директор коммунального предприятия и два заместителя. За полученную взятку они должны были содействовать в победе в электронных торгах за право мелкой сезонной торговли в семи точках.

Всего депутат и другие разоблаченные лица просили 1,39 миллиона гривен. Однако их раскрыли на передаче значительной части из этой суммы.

Владислав Трубицын является председателем комитета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Киевсовета.

Если детективы НАБУ смогут доказать вину депутата, а также его приспешников, фигурантам производства грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачение "слуги" на получении взятки: смотрите видео