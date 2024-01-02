В феврале должна была праздновать 85: из-за атаки по Киеву погибла преподавательница НаУКМА

Российские оккупанты 2 января совершили самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку. Враг атаковал Киев. К сожалению, террористы убили Людмилу Шевцову.

Шевцова была преподавательницей НаУКМА – профессором кафедры экологии. За свою жизнь она внесла весомый вклад в развитие украинской науки.

Обратите внимание Боец, который в 20 лет отдал жизнь за Украину: Тернопольщина потеряла Никиту Белякова

Пресс-служба Национального университета "Киево-Могилянская академия" сообщила, что Шевцова на протяжении многих лет работала в Институте гидробиологии НАН Украины. Там она получила научные степени кандидата, а впоследствии – доктора биологических наук. Речь идет о специальности "Гидробиология".

С 2014 года Шевцова работала на кафедре экологии факультета естественных наук НаУКМА. Также была гарантом магистерской образовательно-научной программы "Экология и охрана окружающей среды".

2 февраля ей должно было исполниться 85 лет. Сообщество Киево-Могилянской академии выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память,

– говорится в сообщении.

О времени и месте прощания сообщат позже.

Что известно об атаке на Киев

Российские оккупанты 2 января совершили самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку. Враг поднял в небо 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Впоследствии оккупанты выпустили из них ракеты по Украине. Результат работы ПВО впечатляет. Виталий Кличко рассказал, что только в пространстве Киева и области силы противовоздушной обороны уничтожили 61 ракету. Среди них – было десяток "Кинжалов".