В Ирпене простились с матерью двоих детей, погибшей от удара российской ракеты

В Ирпене в Киевской области простились с 32-летней Людмилой Швидкой. Она погибла в результате удара российской ракеты 19 октября.

Без матери остались две дочери в возрасте 5 и 7 лет. О прощании сообщил Александр Маркушин в социальных сетях.

Что известно о трагедии?

Вражеская ракета попала в частный дом 19 октября около 6:45 утра, когда семья еще спала. От удара обрушились перекрытия дома, где проживали три поколения семьи, после чего вспыхнул пожар.

В воскресенье, 1 ноября, в Ирпене простились с 32-летней Людмилой Швидкой. Муж погибшей рассказал, что вместе с детьми находился буквально в 5 метрах от места взрыва. Младшая дочь чудом уцелела, а старшая выбежала к отцу из соседней комнаты, услышав его крик.

Из-за масштабных разрушений лестница была завалена, а второй этаж дома начал обрушаться. Отцу с дочерью удалось добраться до балкона, откуда соседи помогли спустить ребенка.

В наш дом прилетела путинская жестяшка. Она взяла жизнь моей жены,

– рассказал муж погибшей.

Помимо гибели женщины, семья лишилась крыши над головой. В этом доме их семья жила уже в третьем поколении.



В Ирпене проводили в последний путь Людмилу Швидку / скриншот видео

Отметим, что страна-агрессор не перестает терроризировать гражданское население. В ночь на 31 октября оккупанты провели атаку дронами по Броварскому району Киевской области. В результате удара пострадали женщина 1950 года рождения и мужчина 1951 года рождения.