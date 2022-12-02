Лучшее в стране: радио "Люкс FM" – лидер по охватам в Казахстане

Казахстанская версия "Люкс FM" в ноябре 2022 стала самой популярной радиостанцией в Казахстане. Охват радио вырос до почти 20%.

Охват радиостанции на территории Казахстана существенно вырос в ноябре 2022 года, сообщает 24 канал. Таким образом, она стала одной из самых популярных на территории страны.

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Какие теперь охваты радио "Люкс FM" в Казахстане

В ноябре казахстанская версия радио "Люкс FM" увеличивала свою аудиторию и количество охватов. В частности, в начале месяца охват радиостанции составил 9,7%, а уже через неделю вырос до 16%, сделав "Люкс FM" одним из самых популярных радио Казахстана.

Еще через неделю охват уменьшился до 14,8% и "Люкс FM" уступил лидерскую позицию "Казахскому радио". Однако в конце месяца охват "Люкс FM" снова вырос до 19,7% и радиостанция восстановила накануне утраченные лидерские позиции.



"Люкс FM" в рейтинге радиостанций Казахстана

АО "ТРК Люкс" стало первым медийным холдингом в Украине, продавшим франшизу радиостанции за границу. 13 августа 2019 франчайзинговый проект "Люкс FM" Казахстан начал свое вещание, охватив 46% территории страны.

За более чем 3 года вещания радиостанция стала лидером на рынке Казахстана, что свидетельствует о качестве контента и профессиональности коллектива радиостанции.