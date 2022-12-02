Охоплення радіостанції на території Казахстану суттєво зросли у листопаді 2022 року, повідомляє 24 канал. Таким чином вона стала однією з найпопулярніших на території країни.

Зверніть увагу Лунають проукраїнські пісні: хвилі українського "Люкс FM" дістають і до Бєлгорода

Які тепер охоплення радіо "Люкс FM" в Казахстані

Протягом листопада казахстанська версія радіо "Люкс FM" збільшувала свою авдиторію та кількість охоплень. Зокрема на початку місяця охоплення радіостанції становили 9,7%, а вже через тиждень зросли до 16%, зробивши "Люкс FM" одним з найпопулярніших радіо Казахстану.

Ще через тиждень охоплення зменшилися до 14,8% і "Люкс FM" поступився лідерською позицією "Казахському радіо". Однак наприкінці місяця охоплення "Люкс FM" знову зросли до 19,7% і радіостанція відновила напередодні втрачені лідерські позиції.



"Люкс FM" у рейтингу радіостанцій Казахстану

АТ "ТРК Люкс" стало першим медійним холдингом в Україні, який продав франшизу радіостанції за кордон. 13 серпня 2019 року франчайзинговий проєкт "Люкс FM" Казахстан почав своє мовлення, охопивши 46% території країни.

За понад 3 роки мовлення радіостанція стала лідером на ринку Казахстану, що свідчить про якість контенту та професійність колективу радіостанції.