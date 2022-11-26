На це пожалівся губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков, передає 24 канал. Його навіть попросили звернутись в міноборони Росії, бо, мовляв, жителі регіону слухають антиросійські пісні.

До речі Росія збирається втікати з України, тому готує провокацію в Бєлгороді, – військовий експерт

Гладков заговорив про "технічні проблеми". Каже, що ситуацію вирішуватимуть.

Заява губернатора Бєлгорода: відео

Річ у тім, що у прикордонних регіонах справді можуть "ловити" іноземні радіостанції. Так буває і на прикордонні з Польщею, Угорщиною тощо. Однак для росіян це тільки плюс, оскільки матимуть змогу перепочити від пропаганди своїх радіостанцій та, крім того, послухати хорошу музику.

Фейки про "підготовку" нападу на Бєлгород

Російська влада поширює інформацію про нібито напад України на Бєлгородську область. В американському Інституті війни пояснили, що Кремль може готувати операцію під "чужим прапором" у Бєлгороді. Тобто це може бути традиційна провокація росіян.

До речі, у Бєлгороді вже активно готують бомбосховища. У місті мають опублікувати інтерактивну карту укриттів.

Детальніше – нові фейки про Бєлгород: відео