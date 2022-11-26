Об этом пожаловался губернатор Белгорода Вячеслав Гладков, передает 24 канал. Его даже попросили обратиться в минобороны России, потому что, мол, жители региона слушают антироссийские песни.

Кстати , Россия собирается бежать из Украины, поэтому готовит провокацию в Белгороде, – военный эксперт.

Гладков заговорил о "технических проблемах". Говорит, что ситуацию будут разрешать.

Заявление губернатора Белгорода: видео

Дело в том, что в приграничных регионах действительно могут "ловить" иностранные радиостанции. Так бывает и на границе с Польшей, Венгрией и т.д. Однако для россиян это только плюс, поскольку смогут отдохнуть от пропаганды своих радиостанций и, кроме того, послушать хорошую музыку.

Фейки о "подготовке" нападения на Белгород

Российские власти распространяют информацию о якобы нападении Украины на Белгородскую область . В американском Институте войны объяснили, что Кремль может готовить операцию под "чужим флагом" в Белгороде. То есть, это может быть традиционная провокация россиян.

Кстати, в Белгороде уже активно готовят бомбоубежища . В городе должны опубликовать интерактивную карту укрытий.

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