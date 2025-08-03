.

Последний раз супруги виделись еще перед началом полномасштабного вторжения, но в тот момент никто и не мог представить, что они уже не встретятся никогда и не обнимут друг друга. Татьяна Люташина сожалеет, что мечты ее мужа о спокойной старости и созерцаниии за тем, как растут внуки, уже не станут реальными. Однако она считает, что даже на пенсии он не смог бы остаться в стороне и однозначно встал бы на защиту целостности собственной страны.

Майор 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины Андрей Люташин погиб во время обороны Киева 8 марта 2022 года. Он был одним из "призраков Киева" и отдал жизнь, разбив своим уже пылающим самолетом колонну оккупантов, которые направлялись штурмовать столицу. Он стал Героем Украины, но, к сожалению, посмертно.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Татьяна рассказала 24 Каналу, каким был ее муж и как она справляется с потерей. Женщина поделилась своими воспоминаниями, болью и мудростью – все это она несет вместе с собой, пытаясь жить дальше.

Смотрите также "Понимала, что вижу его в последний раз": воспоминания родных о Валерии Гудзе – экс-командире 24 бригады

"Если судьба, то будем вместе"

Она не ожидала, что случайное знакомство положит начало их будущей семье. Подруга Татьяны пригласила ее на выходные в Умань. Там служил ее парень, который, как по романтическому сюжету, пришел встречать девушек с дороги не сам, а с другом. Тем другом был Андрей.

Татьяна вспоминает, что он сразу подошел к ней и взял из рук пакеты с вещами. В первую очередь она обратила внимание и подумала: "Он очень высокого роста, а я маленькая". По дороге будущая пара и познакомилась.

В общении с ним мне было очень легко. Я думала, что это человек, которого я знаю 100 лет,

– сказала Татьяна.

В Умани она пробыла 4 дня, а когда уезжала, то предложила, если Андрей будет проездом в Киеве, чтобы приезжал в гости. Уже через 5 дней он позвонил Татьяне, сказал, что едет к родителям в отпуск, но хотел бы встретиться перед тем с ней. Так и произошло.

"Мы поехали в ботанический сад, тогда как раз цвела сирень. Мы там гуляли, общались, а вечером я провела его на поезд. Через месяц он вернулся на мой День рождения, сделав такой сюрприз", – рассказала она.

После этого Андрей приезжал к Татьяне почти каждые выходные, и уже через 3 месяца сделал ей предложение.

"Я смутилась, ведь мы так мало знали друг друга, поэтому не сказала ему ни "да", ни "нет". Он услышал: "Если судьба, то будем вместе". Через год мы поняли, что не можем друг без друга, поэтому поженились 19 августа 2000 года", – поделилась Татьяна.

Бракосочетание Андрея и Татьяны / Фото из семейного архива

Для семьи Люташиных, наверное, самым счастливым и самым ожидаемым было рождение детей. Андрей их очень любил.

Когда он узнал, что первым у них родится мальчик, то привез жене очень милый подарок. Приехал с большим мешком. Татьяна подумала, что это картошка. Андрей раскрыл мешок, а там – необычная игрушка.

"Он говорил, что ходил по магазинам и выбирал, чтобы и мне было, и ребенку. Зайчики и медвежата – банально. Он привез игрушку в форме пенька. Это был как бы пуф, но там и лежать можно. Эта игрушка до сих пор у нас как семейная реликвия, как первый памятный подарок. Ее очень любили наши дети", – улыбнулась Татьяна.

Никогда не знала о вылетах мужа

Женщина уже с начала отношений знала, что делом своей жизни Андрей выбрал авиацию. Он увлекался небом и полетами.

Андрей вырос в семье, где отец был военным летчиком. С детства часто бывал у папы на работе, на аэродроме. Даже летал на учебно-тренировочных самолетах.

Видимо, он еще с детства решил, что будет летчиком. Наш старший сын, когда поступал, то тоже выбрал профессию военного. Я волновалась, но муж сказал, что каждый выбирает свой путь сам,

– рассказала Татьяна.

Андрей со старшим и младшим сыновьями / Фото из семейного архива

Несмотря на тесную связь с женой, Андрей старался держать ее подальше от деталей службы. Она подчеркнула, что никогда не знала, когда у мужа должны быть вылеты. Когда он завершал задание, то лишь тогда говорил, что поднимался в небо. Андрей так пытался оберегать жену от переживаний.

Был период, когда Андрея, как и многих других пилотов, сократили. Аэродром в Умани, где он служил, расформировали. Мужчина, посоветовавшись с женой, решил перевестись в Борисполь. Там ему пришлось освоить вертолет.

"После самолетов летать на вертолетах для него было непривычно. Он называл их "мясорубки", потому что катапультироваться там нельзя было. Потом Андрей снова попал под сокращение. Можно было еще куда-то переводиться на военную службу, но он решил, что ему легче будет адаптироваться к гражданской профессии. В то время ему было примерно 30 лет", – вспомнила Татьяна.

Возвращение в стихию

Андрей стал директором на автозаправочных станциях. У него было много людей под руководством. Однако, по словам жены, он не чувствовал себя комфортно в этой сфере. Впоследствии друг Андрея предложил ему вернуться на службу, ведь появилось место пилота.

Татьяна подчеркнула, что было заметно – ее муж очень соскучился по небу. Он сказал ей, что будет возвращаться в армию.

"Это было его решение, я не могла ничего сказать против. Он очень быстро прошел медкомиссию и переучился на другие виды самолетов – "Миги". Когда Андрей приходил со службы, то у него было совсем другое настроение. Было видно, что он попал в свою стихию", – рассказала жена.

Андрей начал осваивать другие виды самолетов незадолго до нападения России в 2014 году. Сначала он не принимал непосредственное участие в боях, ведь еще продолжалось его обучение.



Андрей в самолете / Фото 40 БрТА "Призрак Киева"

Он был летчиком-инструктором, также управлял полетами с земли, однако со временем начал осуществлять и боевые вылеты,

– отметила Татьяна.

Она подчеркнула, что побратимы Андрея рассказывали, что во время АТО, когда у них опускались руки, то он своим юмором всегда поднимал им дух, они чувствовали его поддержку. Это было особенностью характера мужа Татьяны.

"Стал бы хорошим дедушкой": о мечтах Андрея

Несмотря на занятость, Андрей был очень хорошим мужем – всегда помогал во всем и поддерживал жену. На праздники семья постоянно пыталась быть вместе.

Он мечтал, что еще некоторое время побудет на службе, а потом уйдет на пенсию, ведь имел уже проблемы со здоровьем. Говорил, что хочет домик у реки, чтобы чтобы забавлять там внуков, когда они появятся, и ловить рыбу.

Татьяна с мужем и детьми / Фото из семейного архива

"Это были его последние мечты. Он очень любил детей. Жаль, что не дождался внуков, ведь был бы хорошим дедушкой", – сказала Татьяна со слезами на глазах.

Несмотря на все, она считает, если бы Андрей все же вышел на пенсию и началась война, то он не сидел бы просто так, а собрал рюкзак и сразу же в первый день поехал, чтобы выполнять свою работу. Его характер не позволил бы поступить по-другому.

Бежали от ежедневных обстрелов: о начале войны

За 2 дня до полномасштабного вторжения Андрей поехал в Мелитополь на аэродром, но как только началась большая война – вернулся. Однако с женой увидеться ему так и не удалось. К Татьяне первым утром позвонил старший сын.

Я спросонья не поняла, что случилось. Он не сразу сказал, что началась война. Попросил не идти на работу, а собрать необходимые вещи, документы и идти в метро прятаться. Через несколько минут позвонил муж и сказал то же самое. Были сильные волнения, я не понимала, что делать,

– рассказала она.

В тот день Татьяне также позвонил друг семьи и посоветовал уехать из Киева, ведь россияне нацеливались взять столицу. Пока еще была такая возможность, она с младшим сыном и родителями поехали за город на дачу. Однако в тот период как раз там и было очень опасно, ведь оккупанты пытались заходить в села в Киевской области.

Два дня там было как-то спокойно, но потом началось... Как по расписанию, россияне каждое утро в 4:00 со стороны Беларуси летели на вертолетах, был страшный гул. Постоянно обстреливали наше село. Мы прятались в погребе с соседями. Так пробыли 11 дней,

– сказала женщина.

Татьяна вспоминает, что им с сыном удалось выехать на Запад Украины, однако родители остались на даче, с ними сразу исчезла связь. Женщина очень волновалась за своих родных, ведь и сын, и муж были уже в обороне Киева. Ее ужасала еще и мысль, почему с Андреем исчезла связь.

"Я разрывалась на три части тогда, но за границу не выезжала, потому что понимала – надо быть здесь, ведь здесь и родители, и старший сын, и муж", – рассказала Татьяна.



Татьяна и Андрей / Фото из семейного архива

"Скоро все закончится": последний разговор с мужем

Последний раз Татьяна видела Андрея еще перед началом войны, ведь он уезжал в командировку. После этого они только говорили по телефону. Последний разговор был, когда Татьяну с сыном вывозили с дачи на Киевщине. Она тогда уже была на вокзале во Львове.

С начала вторжения, когда Андрей ко мне звонил, то я всегда старалась не показывать, что мне страшно или я расстроена. Всегда говорила, что у нас все хорошо, ведь понимала – он за нас всех волнуется,

– поделилась она.

Во Львов женщина приехала 7 марта 2022 года. Из-за сильного волнения за родных ее голос уже не был таким бодрым, как раньше. Андрей это понял и начал ее успокаивать, обещая, что все будет хорошо. Сказал: "Ты у меня сильная, скоро все закончится".

Андрей с побратимами / Фото 40 БрТА "Призрак Киева"

Сразу после разговора с женой Андрей позвонил другу. Попросил, чтобы он проследил, чтобы его родные безопасно выехали из Львова, а напоследок добавил: "Присмотри за моими".

"Он, наверное, что-то почувствовал, потому что и с сыном хотел увидеться в тот день. И у меня тогда как будто какой-то камень на душе был", – сказала Татьяна.

В тот день, 7 марта, Андрей все же увиделся с сыном. Он приехал к нему, они проговорили 2 часа. Татьяна считает, что муж тогда пытался морально подготовить сына к любому развитию событий.



Андрей с сыновьями / Фото из семейного архива

"На следующий день, 8 марта, мы с ребенком в четыре утра приехали в Мукачево к родителям Андрея, были очень измучены из-за тяжелой дороги и постоянных волнений. Мы легли спать. Андрей утром позвонил своей маме, она ему сказала, что мы уже в безопасности. Я спокойна, что он хотя бы знал, что с нами все хорошо", – рассказала она.

К сожалению, Татьяне в тот день не удалось пообщаться с мужем, ведь после разговора с мамой он решил не будить жену. А потом улетел выполнять боевые задачи.

Отдал жизнь, чтобы другие жили

Проснувшись уже в относительной безопасности на Западе Украины, женщина вышла с сыном подышать свежим воздухом, ведь нигде не могла найти себе места.

У меня было какое-то такое ощущение непонятное, как будто внутри все зацементировано. Я запомнила, что это было где-то 16:00. Потом, когда мне уже рассказывали ребята, как раз примерно в такое время с Андреем прервалась связь,

– рассказала со слезами на глазах Татьяна.

Это произошло 8 марта 2022 года. В тот день он погиб. Однако Татьяна почти месяц не знала, что на самом деле произошло.

Андрей на службе / Фото 40 БрТА "Призрак Киева"

"Я даже звонила на горячую линию, однако боялась о его исчезновении много говорить, ведь село было оккупировано и был шанс, что он мог катапультироваться и где-то скрываться. Была надежда на это", – сказала она.

Первой к Татьяне позвонила мать Андрея, она сказала, что нашли тело ее мужа. Женщина помнит, что тогда сразу побежала домой, ведь была на детской площадке с сыном. Там уже стояла скорая помощь.

Андрей погиб на Киевщине, пожертвовав своей жизнью. Татьяна рассказала, что ее муж возвращался с боевого задания, когда его подбила вражеская ракета. Средств поражения у него уже не осталось, а из-за того, что летел низко над землей, шансов катапультироваться почти не было.

Побратимы мужа вспоминали, что он этого и не сделал бы, ведь перед тем сказал им, что не сдастся оккупантам в плен. Поэтому Андрей решил развернуть пылающий самолет в сторону российской колонны, которая двигалась на Киев. Последнее, что они услышали, перед тем, как с ним навсегда прервалась связь, было: "Будем жить...".

Андрей с побратимом, который также погиб на войне / Фото 40 БрТА "Призрак Киева"

"Тело Андрея месяц лежало на месте аварии, где упал самолет. В лесу на Киевщине стояло много БТРов. Андрей направил самолет на эту колонну. Там умерло много оккупантов", – сказала Татьяна.

Именно из-за оккупации села длительное время не было доступа к месту гибели. Местный житель, который видел момент аварии, рассказывал, что от взрыва образовался большой "черный гриб", и было слышно, как еще минут 10 автоматной очередью россияне обстреливали обломки самолета, чтобы добить пилота, если он еще был жив.

На месте гибели Андрею установили памятник.

Памятник на месте гибели Андрея / Фото из открытых источников

"Местные боялись ходить в ту сторону, ведь там оккупантов было очень много. Когда со временем россиян выбили из села, тогда по геолокации на это место, где упал самолет, приехали украинские военные и обнаружили останки Андрея", – рассказала Татьяна.

Конечно, тело было обгоревшее, но его телефон, обувь и документы были рядом. По этим вещам стало понятно, что это Андрей.

"Однако я не верила, что это он, но старший сын проверил SIM-карту на обгоревшем телефоне, а там были фото отца", – вспомнила женщина.

Ттатьяна с сыном возле фото погибшего мужа / Фото из открытых источников

Она также рассказала, что когда поехала на место гибели мужа, то там повсюду были разбросаны форма и обувь оккупантов. Видимо, это все лежит там до сих пор, ведь эти вещи даже противно брать в руки.

Каким был Андрей Люташин

Жена Андрея подчеркнула, что он всегда был ко всем очень открытый и добрый, всегда был готов прийти на помощь и имел много друзей. А несмотря на то, что выглядел суровым, на самом деле был очень отзывчивым и приветливым человеком.

"Когда побратимы приезжают к Андрею на могилу, то рассказывают, что он никогда не давал их в обиду и многому учил. Ребята звали его Саныч или Батя", – сказала она.

Побратим Валентин Коренчук на могиле Андрея / Фото из семейного архива

Важно! Пилот Валентин Коренчук с позывным "Пчеловод", к сожалению, также погиб. Воспоминания его жены и побратимов можно прочитать в материале 24 Канала в рамках проекта "Жизнь после потери".

Интересно, что Андрей никогда не рассказывал жене о своем позывном, но из разговоров его побратимов она поняла, что его называли "Лютик".

Это, видимо, пошло от фамилии Люташин. Когда мы стали семьей, то друзья часто говорили: "Будем собираться у Лютиков",

– сказала Татьяна.

Ее муж был одним из "призраков Киева". Жаль, но жена так и не успела поговорить об этом с ним. А за мужество и героизм во время обороны Украины Андрей получил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда". К сожалению, объявление этих почетных наград прозвучало с уточнением "посмертно".

Присвоение Андрею звания "Герой Украины" посмертно / Фото предоставлено 24 Каналу

"Казалось, что к нам пришел Андрей..."

Татьяна добавила, что в тот месяц, когда никаких известий об Андрее не было, и никто не знал, жив он или нет, она была вся на нервах. В те дни почти не спала, ведь постоянно думала, что с мужем.

Не знаю, или я заснула в тот момент, или мне пригрезилось, но показалось, когда мы с ребенком лежали на кровати, что пришел Андрей. Он лег рядом и просто смотрел в потолок. Немного полежал и просто исчез. Он как будто пришел, чтобы попрощаться,

– рассказала женщина.

Кроме этого случая, Андрей никогда не снился Татьяне. Она об этом говорила с военным капелланом, а он сказал, что это хорошо и значит, что душа ее мужа спокойна.

"Зная его характер, если так случилось, что он погиб, а мы остались на земле, то он хочет, чтобы мы были счастливы", – добавила Татьяна.

Семьям, которые потеряли родных на войне

Татьяна советует женам, которые потеряли любимых мужчин, не замыкаться в себе и общаться. Особенно с семьями, которые также проживают подобную потерю. Говорит: "Мы друг друга поймем и поддержим, как никто другой".

После потери близкого человека она познакомилась со многими семьями, которые также пережили эту боль из-за войны, которую начала Россия. По ее мнению, вместе справляться с таким горем проще. Они с семьями часто созваниваются и встречаются, чтобы просто поговорить, когда на душе тяжело, или чтобы хорошо провести время вместе.

"Я боялась, что закроюсь в себе и мне не захочется ни с кем общаться, но я наоборот стараюсь часто вспоминать об Андрее в разговорах с людьми. Мне становится легче в моменты, когда я делюсь своими мыслями и эмоциями", – сказала Татьяна.



Влюбленная пара / Фото из семейного архива

Женщина рассказала, что в начале, после гибели мужа, ей было очень трудно дома, ведь там все напоминало об Андрее.

"Зайду на кухню, а мне он там сидит на своем любимом месте. Я старалась уходить из дома, чтобы не быть там. Старалась выходить куда-то с подружками, меня постоянно куда-то приглашали", – поделилась она.

Татьяна с благодарностью отметила, что командование Воздушных сил постоянно поддерживает семьи погибших, собирает на всякие мероприятия. Жены там знакомятся между собой, общаются. Для нее это очень важно.

"Для чего-то мы еще нужны, если остались живы"

Татьяна поделилась, что самым большим ее стимулом жить и двигаться дальше являются дети.

Татьяна с детьми / Фото из семейного архива

"Младшему сыну на то время было 7 лет. Я старалась при нем никогда не плакать, чтобы лишний раз не травмировать и не расстраивать. Я взяла себя в руки. Хотя старшему тогда было 20 лет, и он уже как бы взрослый, но мамина поддержка ему также была нужна", – сказала она.

Женщина добавила, если дети видят, что мама счастлива, то и они будут счастливыми. Ей помогал держаться также психолог. Татьяна посещала его первый год после потери.

Психолог спрашивала, куда я хожу и как провожу время. Она говорила, что с меня можно брать пример, ведь хорошо, что я взяла себя в руки. У меня не было другого выбора, потому что если бы замкнулась в себе, то ни родителям моим, ни детям не было бы от того легче,

– поделилась она.

Татьяна считает: "Если остались живы на земле, то, значит, для чего-то мы еще нужны. У Андрея, видимо, была миссия защищать. Он это и делал. Мы же должны жить дальше и строить будущее".

Однако важно не забывать, благодаря кому мы имеем возможность встречать каждый новый день. Жена Андрея отметила, что пока мы помним и вспоминаем о наших героях, то они и дальше продолжают жить в наших воспоминаниях.

Воспоминания побратима Андрея Люташина