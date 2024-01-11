В Пентагоне ошеломлены, что Остин скрывал свой диагноз – СМИ
Источник:Politico
Чиновники Пентагона заявили, что были ошеломлены сообщением, что министр обороны США Ллойд Остин болен раком простаты. Однако больше их возмутил факт, что американское должностное лицо пыталось скрыть свою болезнь.
Собеседники в Пентагоне заявили журналистам Politico, что с пониманием относятся к желанию Остина сохранить конфиденциальность по поводу своей болезни. Но в Минобороны США не понимают, почему министр скрывал свой диагноз и последующую госпитализацию от своих подчиненных и высшего руководства Пентагона.
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Чиновники Пентагона шокированы поведением Остина
В издании отметили, что американские чиновники возмущены тем фактом, что Остин скрывал свой диагноз от президента США Джо Байдена. Глава Соединенных Штатов узнал только о болезни 9 января.
Один из чиновников Пентагона заявил, что "разочарован" в том, как глава Пентагона "самостоятельно принимает решение".
Он решил сознательно не делиться чем-то столь важным, по меньшей мере, с президентом. Это было опрометчиво и безответственно,
– подчеркнул собеседник.
Однако другой источник Politico отметил, что команда Ллойда Остина "уважает его частную жизнь" и доверяет ему. Собеседник подчеркнул, что не считает, что несвоевременное информирование о состоянии здоровья главы Минобороны США было умышленным.
Кроме того, близкие к Байдену люди сообщили авторам материала, что он не планирует увольнять Ллойда Остина и не примет его отставку, если тот сам о ней попросит. Кроме того, некоторые источники издания подчеркнули, что глава Пентагона всегда пытался держаться подальше от журналистов, а также отметил, что он не слишком коммуникабельный.
Байден также не знал о болезни главы Пентагона
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на своем брифинге заявил, что президент США Джо Байден узнал, что министр обороны Ллойд Остин болен раком простаты, только 9 января.
"Байден не был проинформирован до прошлого четверга, что министр Остин находится в больнице. Президент США не был проинформирован до утра вторника, что первопричиной госпитализации был рак простаты", – сказал Кирби.
Координатор Совета нацбезопасности США также отметил, что никто в Белом доме не был в курсе диагноза Остина. В то же время журналисты Reuters подчеркнули, что 6 января Остин говорил с Байденом по телефону, поэтому непонятно, почему глава Соединенных Штатов узнал диагноз министра после широкого резонанса.
Врачи еще не знают, когда выпишут Остина
Спикер Пентагона Пэт Райдер в своем заявлении отметил, что Остин останется в больнице. Представитель Минобороны США подчеркнул, что глава министерства находится в хорошем состоянии.
Сейчас у нас нет конкретной даты его выписки из больницы, но будем продолжать предоставлять ежедневные обновления до тех пор,
– подчеркнул он.
Райдер также заверил, что Остин остается на связи с Пентагоном и продолжает смотреть за операциями ведомства по всему миру.