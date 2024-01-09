Госпитализировали и скрывали: в Пентагоне сделали новое заявление о состоянии здоровья Остина
Источник:U.S. Department of Defense
Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу еще 1 января. В Пентагоне рассказали о состоянии его здоровья и подробностях его госпитализации.
Министр попал в больницу, когда почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры. В настоящее время он продолжает находится в медучреждении, однако полностью вернулся к выполнению своих обязанностей.
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Состояние здоровья Ллойда Остина
По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, Остин имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает контролировать операции Министерства обороны по всему миру.
Он рассказал, что Остин попал в отделение интенсивной терапии вечером 1 января после того, как почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры. Как отметил Райдер, министр прошел плановую медицинскую процедуру еще 22 декабря 2023 в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Передача отдельных полномочий министра
Спикер отметил, что после госпитализации Остин прошел тестирование и оценку.
А уже 2 января некоторые полномочия передали заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, как отметил Райдер, "в связи с состоянием министра и на основании медицинских рекомендаций.
Так, спикер рассказал, что сотрудников Остина и Хикс сообщили о передаче полномочий. Он отметил, что это произошло из-за электронного оповещения.
Почему была задержка с извещением
Руководитель аппарата Остина 4 января сообщил Хикс и советник Белого дома по национальной безопасности о госпитализации министра обороны Остина.
Райдер отметил, что руководитель штаба Остина болел гриппом, из-за чего уведомление было сделано с задержкой.
Спикер рассказал, что сообщив о госпитализации, Хикс "немедленно взялся за подготовку публичного заявления и обращение в Конгресс" вместе с руководителем аппарата Остина.
Исполняя обязанности секретаря, Хикс принимал обычные оперативные и управленческие решения для департамента, и имел полномочия и готовность поддерживать президента по другим военным вопросам, если возникнет такая потребность,
– сказал Райдер.
Уже вечером 5 января Остин приступил к своим полноценным обязанностям секретаря.
Как чувствует себя министр обороны США
Остин до сих пор находится в больнице. По словам спикера, министр обороны продолжает испытывать дискомфорт, "но его прогноз хороший".
С момента возобновления своих обязанностей в пятницу вечером секретарь получил оперативные обновления и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает контролировать повседневные операции (Министерства обороны – 24 Канал) по всему миру,
– рассказал спикер.
Что этому предшествовало: основные новости
- 5 января спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений. Однако какие осложнения в США не стали раскрывать.
- Такая секретность со стороны чиновников подверглась критике. Так, Ассоциация прессы Пентагона в письме к должностным лицам заявила, что министр обороны является публичным лицом, не имеющим права претендовать на медицинскую тайну в такой ситуации.
- Впоследствии Ллойд Остин сам прокомментировал свою госпитализацию. Он поблагодарил персонала и выразил выздоравливающую радость. Он отметил, что с нетерпением ждет скорого возвращения в Пентагон.
- Министр обороны США также прокомментировал и беспокойство СМИ его госпитализацией и добавил, что мог бы прилагать больше усилий, чтобы информировать общественность. В дальнейшем он пообещал поступать именно так.