Госпитализировали и скрывали: в Пентагоне сделали новое заявление о состоянии здоровья Остина

Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу еще 1 января. В Пентагоне рассказали о состоянии его здоровья и подробностях его госпитализации.

Министр попал в больницу, когда почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры. В настоящее время он продолжает находится в медучреждении, однако полностью вернулся к выполнению своих обязанностей.

Смотрите также Глава Пентагона прокомментировал свою госпитализацию, которую скрывали несколько дней

Состояние здоровья Ллойда Остина

По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, Остин имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает контролировать операции Министерства обороны по всему миру.

Он рассказал, что Остин попал в отделение интенсивной терапии вечером 1 января после того, как почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры. Как отметил Райдер, министр прошел плановую медицинскую процедуру еще 22 декабря 2023 в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Передача отдельных полномочий министра

Спикер отметил, что после госпитализации Остин прошел тестирование и оценку.

А уже 2 января некоторые полномочия передали заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, как отметил Райдер, "в связи с состоянием министра и на основании медицинских рекомендаций.

Так, спикер рассказал, что сотрудников Остина и Хикс сообщили о передаче полномочий. Он отметил, что это произошло из-за электронного оповещения.

Почему была задержка с извещением

Руководитель аппарата Остина 4 января сообщил Хикс и советник Белого дома по национальной безопасности о госпитализации министра обороны Остина.

Райдер отметил, что руководитель штаба Остина болел гриппом, из-за чего уведомление было сделано с задержкой.

Спикер рассказал, что сообщив о госпитализации, Хикс "немедленно взялся за подготовку публичного заявления и обращение в Конгресс" вместе с руководителем аппарата Остина.

Исполняя обязанности секретаря, Хикс принимал обычные оперативные и управленческие решения для департамента, и имел полномочия и готовность поддерживать президента по другим военным вопросам, если возникнет такая потребность,

– сказал Райдер.

Уже вечером 5 января Остин приступил к своим полноценным обязанностям секретаря.

Как чувствует себя министр обороны США

Остин до сих пор находится в больнице. По словам спикера, министр обороны продолжает испытывать дискомфорт, "но его прогноз хороший".

С момента возобновления своих обязанностей в пятницу вечером секретарь получил оперативные обновления и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает контролировать повседневные операции (Министерства обороны – 24 Канал) по всему миру,

– рассказал спикер.

Что этому предшествовало: основные новости