"Киев не упал": Ллойд Остин заявил, что Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне

Российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне в Украине, поскольку Киев не упал, а Украина не сдалась.

И это несмотря на почти 1 тысячу дней ожесточенных боев. Так считает министр обороны США Ллойд Остин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs.

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Путин не достиг ни одной из своих целей в войне

После почти 1 тысячи дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не упал. И Украина не сдалась,

– заявил глава Пентагона.

По его словам, вместо успехов Россия заплатила "потрясающую цену за имперскую глупость Путина". Он отметил, что с февраля 2022 года Россия понесла сотни тысяч потерь и напрасно потратила более 200 миллиардов долларов.

Ллойд Остин также данные Центра стратегических и международных исследований. Согласно им, потери Кремля только за 2022 год превысили потери Москвы во всех ее конфликтах вместе взятых со времен Второй мировой войны.

"Украина ужасно пострадала от рук Путина. Но, как я снова увидел в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит непоколебимо – и даже окрепла", – резюмировал глава американского оборонного ведомства.

К слову, аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что российский диктатор Владимир Путин всяческими способами демонстрирует свою незаинтересованность в прекращении огня путем переговоров с Киевом.