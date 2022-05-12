"ЛНР" помогает Путину воровать зерно: открыли новые пункты пропуска, чтобы "вывезти урожай"

Россияне активно воруют украинское зерно. Враг даже пытается его продать по миру. Более того, появилась информация о том, что боевики из так называемой "ЛНР" помогают российским захватчикам.

Власти квазиреспублики "ЛНР" открыли дополнительные пункты пропуска на границе с Россией. Они объяснили это решение следующим образом: обеспечение возможности транспортировки урожая за прошлый год. Соответствующее заявление сделал "глава ЛНР" Пасечник, сообщают российские СМИ.

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Боевики "ЛНР" помогают россиянам воровать зерно из Украины

На этом в квазиреспублике не остановились. Там работают над вопросом открытия железнодорожного сообщения с государством-агрессором между пунктами Лантратовка – Валуйки.

Причем не сообщают, что кому принадлежит этот урожай. Однако очевидно, что без захвата украинских территорий и соответственно невероятного прироста зерна это было бы невозможно.

Однако, что россияне воруют украинское зерно известно уже достаточно давно. В частности, в начале мая появилась информация о том, что Россия попыталась продать Египту зерно, которое они украли на территории Украины. В Египте не купили краденое зерно, однако судно изменило направление и направилось в сторону Ливана и Сирии.

"Легализации" ворованного зерна в мире помешали украинские дипломаты. Сначала в МИДе подтвердили, что российские захватчики вывезли из оккупированного Крыма 27 тысяч тонн зерна из Украины. Именно благодаря работе дипломатов это судно не вошло в порт в Египте.

Что еще известно о вывозе оккупантами зерна из Украины:

Ранее сообщалось, что из Мелитополя вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику. Все это везут во временно оккупированный Крым,

Тогда как в Сватовском районе Луганщины россияне заставляют местных фермеров работать и обещают "платить" им небольшой частью из их же урожая. В то же время, боевики угрожают "конфисковать" технику и посевной материал у тех аграриев, которые отказывают от этого "предложения".

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