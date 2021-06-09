Лоббист "Северного потока-2" продвигал назначение Блинкена госсекретарем, – СМИ

Американские журналисты обнародовали информацию, что фирма BGR Group, которая лоббирует строительство "Северного потока-2", способствовала утверждению кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря.
СМИ показали документы, подтверждающие, что BGR Group просила поддержать утверждение Блинкена. В то же время фирма поддерживала российский газопровод.
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Как фирма способствовала кандидатуре Блинкена
Главный аналитик BGR Group создала письмо от представителей национальной безопасности, в котором они призвали главного республиканца в комитете Сената по международным отношениям Джима Риша поддержать утверждение Блинкена.
Впоследствии сенатор Риш, как несколько десятков других республиканцев, проголосовал за Блинкена.
Связь BGR и "Северного потока-2"
Утверждают, что BGR зарегистрировали 1 апреля 2020 года в качестве лоббиста компании "Северного потока-2" относительно позиции США. Компания Nord Stream платила BGR ежеквартально 240 тысяч долларов за лоббирование вопросов газопровода.
Что говорят в Госдепе
В то же время представитель Госдепартамента Нед Прайс отрицал связи Блинкена с компанией.
Блинкен ничего не знал о деятельности BGR относительно его утверждения, не знал о работе группы в интересах Nord Stream 2 и не контактировал с BGR по этому поводу,
– сказал Прайс.
У Риша заявили, что письмо не повлияло на его решение поддерживать Блинкена.
Обратите внимание! Ранее Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Именно они длительное время блокировали строительство газопровода.
Президент США Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь они якобы разрушают отношения с Европой.