Лоббист "Северного потока-2" продвигал назначение Блинкена госсекретарем, – СМИ

СМИ показали документы, подтверждающие, что BGR Group просила поддержать утверждение Блинкена. В то же время фирма поддерживала российский газопровод.

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Главный аналитик BGR Group создала письмо от представителей национальной безопасности, в котором они призвали главного республиканца в комитете Сената по международным отношениям Джима Риша поддержать утверждение Блинкена.

Впоследствии сенатор Риш, как несколько десятков других республиканцев, проголосовал за Блинкена.

Связь BGR и "Северного потока-2"

Утверждают, что BGR зарегистрировали 1 апреля 2020 года в качестве лоббиста компании "Северного потока-2" относительно позиции США. Компания Nord Stream платила BGR ежеквартально 240 тысяч долларов за лоббирование вопросов газопровода.

Что говорят в Госдепе

В то же время представитель Госдепартамента Нед Прайс отрицал связи Блинкена с компанией.

Блинкен ничего не знал о деятельности BGR относительно его утверждения, не знал о работе группы в интересах Nord Stream 2 и не контактировал с BGR по этому поводу,

– сказал Прайс.

У Риша заявили, что письмо не повлияло на его решение поддерживать Блинкена.

Обратите внимание! Ранее Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Именно они длительное время блокировали строительство газопровода.

Президент США Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь они якобы разрушают отношения с Европой.