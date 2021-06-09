ЗМІ показали документи, які підтверджують, що BGR Group просила підтримати затвердження Блінкена. Водночас фірма підтримувала російський газопровід.

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Головний аналітик BGR Group створила лист від представників національної безпеки, у якому вони закликали головного республіканця в комітеті Сенату з міжнародних відносин Джима Ріша підтримати затвердження Блінкена.

Згодом сенатор Ріш, як кілька десятків інших республіканців, проголосував за Блінкена.

Зв'язок BGR та "Північного потоку-2"

Стверджують, що BGR зареєстрували 1 квітня 2020 року як лобіста компанії "Північного потоку-2" щодо позиції США. Компанія Nord Stream сплачувала BGR щоквартально 240 тисяч доларів за лобіювання питань газопроводу.

Що кажуть у Держдепі

Водночас речник Держдепартаменту Нед Прайс заперечив зв’язки Блінкена з компанією.

Блінкен нічого не знав про діяльність BGR щодо його затвердження, не знав про роботу групи в інтересах Nord Stream 2 і не контактував з BGR з цього приводу,

– сказав Прайс.

У Ріша заявили, що лист не вплинув на його рішення підтримувати Блінкена.