Лоббисты, которым не выгодна дешевая атомная энергия, блокируют достройку ХАЭС, – эксперт

В Украине набирает обороты дискуссия о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые могли бы существенно усилить энергетическую независимость страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политолога Юрия Гаврилечко. Он указывает, что торможение этого проекта выгодно группам, которые заинтересованы в дорогой электроэнергии с маневровой генерации и импорте, поскольку атомная энергетика является самой дешевой на рынке.

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Атомная энергетика – это самая дешевая электроэнергия в Украине, которая позволяет сдерживать рост тарифов. Но сегодня мы видим целую информационную кампанию против достройки двух энергоблоков ХАЭС, что сопровождается тезисами об их "пагубности" и "технической неопределенности",

– отметил эксперт.

После захвата Запорожской АЭС Украина потеряла около 20% общего производства электроэнергии. Это привело к дефициту базовой генерации, который до сих пор не удалось компенсировать. В то же время в публичном пространстве активно продвигается тезис о необходимости импорта электроэнергии и развития маневровых мощностей, значительная часть которых находится в частной собственности.

"Логика очевидна: чем меньше дешевой атомной генерации, тем больше возможностей для роста тарифов, что выгодно владельцам маневровых станций и импортерам электроэнергии. Это вопрос рынка, а не технологий. Если посмотреть на медиа за последние два года, можно увидеть активную кампанию в пользу импорта электроэнергии и расширения малой маневровой генерации, зато о достройке ХАЭС говорят в негативном контексте", – объясняет Гаврилечко.

Парламентская ВСК недавно подтвердила, что себестоимость электроэнергии с АЭС составляет 1 – 1,5 грн/кВт*ч, что значительно дешевле других источников.

Выгода очевидна: если государство не достроит эти блоки, энергетический рынок еще больше будет зависеть от частных генераторов и импорта. Это даст возможность поднимать тарифы, а олигархи получат еще больше влияния на правительственные решения,

– отмечает эксперт.

Сейчас дискуссия вокруг ХАЭС продолжается, и вопрос энергетической безопасности Украины остается открытым.