Они в восторге от Украины, – республиканец назвал условия работы Lockheed Martin в Украине

Украина стремится не только получать американское вооружение, но и локализовать его производство. Представители Lockheed Martin после визита в Киев высоко оценили украинский интеллектуальный и технологический потенциал, однако перенос части производства потребует серьезных гарантий безопасности.

Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала рассказал, что именно поразило представителей Lockheed Martin в Украине и на каких условиях компания готова работать здесь. Речь идет о защите предприятий от воздушных атак, технологической безопасности и тщательном контроле персонала.

Что впечатлило Lockheed Martin в Украине?

После визита в Киев представители Lockheed Martin, по словам Пинкуса, встретились с Дональдом Трампом и подробно рассказали ему о возможностях Украины. Больше всего их заинтересовали не производственные мощности или опыт, оставшийся еще с советских времен, а способность украинских специалистов быстро создавать новые решения и совершенствовать технологии.

Они вернулись из Киева, встретились с Трампом и с восторгом рассказывали, какие возможности есть у Украины. Главный акцент был сделан на интеллектуальном потенциале украинцев. Это дороже любого оборудования – украинцы умеют изобретать,

– рассказал Пинкус.

Именно этот потенциал, по его словам, делает производство в Украине интересным для американской компании. В то же время передача технологий требует системы защиты, которая не будет ограничиваться только ПВО. Речь идет о безопасности самого предприятия, защите технологий внутри него и тщательной проверке людей, которые будут иметь доступ к производству.

Lockheed Martin заявляет: мы передадим технологии только при условии, что Украине будет обеспечена безопасность. Необходима бесполетная зона, трех-, четырех- или пятиуровневая защита, технологическая и техническая безопасность, а также проверка персонала,

– пояснил республиканец.

Такий завод, по мнению Пинкуса, должен работать именно в Украине, а не в Польше или Германии. Вместе с технологиями украинские специалисты могли бы получать знания, необходимые для производства не только ракет, но и других видов вооружения, в которых нуждается государство.

Украина может стать центром ВПК Европы

Сотрудничество с Lockheed Martin, по словам Пинкуса, может стать частью гораздо более широкого плана. В США рассматривают Украину как страну, способную превратиться в один из главных оборонно-промышленных центров Европы, где будут не только выпускать американское вооружение, но и развивать собственные технологии.

Трамп хочет перенести акцент с Великобритании, Германии и Франции на Украину. Именно Украина должна стать таким оборонным "зонтичным" центром для остальной Европы,

– утверждает Пинкус.

На решение Белого дома могут повлиять и сами американские оборонные компании. У Lockheed Martin есть свои сторонники в Конгрессе, которые отстаивают интересы компании, а требование не просто передать технологии, но и гарантировать их защиту совпадает с позицией части республиканцев, выступающих за комплексную поддержку Украины.

Для Трампа это уже вопрос, который нужно решать, и в Конгрессе есть люди, которые эту позицию поддерживают,

– пояснил республиканец.

Пинкус считает, что успех Украины может иметь для Трампа и внутриполитическое значение, поэтому Вашингтон в конечном итоге будет заинтересован в результативном сотрудничестве. В то же время помощь уже поступает: ракеты для Patriot, по его словам, поставляются, но нынешних объемов недостаточно для нужд Украины.

Пинкус рассказал о планах Lockheed Martin в Украине: смотрите видео