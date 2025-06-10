На борту судна перемещался вражеский десант. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Юга.

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Уничтожена лодка с захватчиками

ВСУ "отминусовали" лодку с десантом российских оккупантов.

Минус вражеская лодка с десантом – попадает первый батальон,

– говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Там подчеркнули, что война на воде – не менее важна и интенсивна, чем на суше.

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Напомним, что в субботу, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении удалось сбить российский истребитель Су-35.

Добавим, что Силы обороны Юга Украины также поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери вражеских сил составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.