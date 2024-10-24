Не только железную дорогу: какую логистику россияне развивают возле Бердянска

Россияне активно развивают логистику на временно оккупированных территориях. До конца 2024 года Россия планирует запустить движение по железной дороге, которая будет пролегать по оккупированным территориям Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, и должна соединить Ростов-на-Дону и аннексированный Крым.

В частности, оккупанты анонсировали, что будут продолжать строительство железной дороги вдоль Азовского моря по Запорожской области, сказал 24 Каналу заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Однако до сих пор этого не произошло.

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Все серьезно

Пока строительство новой железнодорожной ветки на паузе, российские захватчики для военной логистики расширили автомобильные дороги из Мариуполя на Бердянск и из Бердянска на Мелитополь.

2/3 транспорта, который ездит по этим дорогам, это военный. Вся транспортная инфраструктура загружена очень серьезно. 9 из 10 дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на этих участках, с участием именно военной техники,

– отметил Дудукалов.

Кроме этого, оккупанты используют железнодорожную ветку, которая идет севернее Бердянска. Однако это сообщение было построено ранее.

Не так давно была информация, что будто будет тянуться ветка из Бердянска в Мелитополь. Я не знаю, на что там оккупанты рассчитывают, но мелитопольские коллеги и журналисты сообщали, что никакого строительства нет,

– сказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

По его словам, вполне вероятно, что это очередной бизнес-проект для того, чтобы отмыть деньги на строительстве. Несмотря на это, ситуация остается серьезной, потому что логистика вдоль Азовского побережья фактически заменяет функционал Крымского моста.

К слову, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне планируют расширить железнодорожную ветку, которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными городами Донецкой области.