Локдауна не будет, но с масками будем жить еще долго, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что благодаря высоким темпам вакцинации Украина имеет возможность избегать введения очередного локдауна. Однако маски все же придется носить.

Премьер-министр отметил, что уровень вакцинации в государстве уже превысил 40%. Об этом он сообщил на гала-ивенте "Украина и Мир 2022" в Киеве в четверг, 16 декабря.

Читайте также Ни один человек не может терпеть долго, – Зеленский о возможном завершении карантина

Это ключевой фактор (высокие темпы вакцинации – 24 канал), который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет,

– сказал глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, в том числе ношение масок, будут сохраняться еще достаточно долго. Ведь вакцинация полностью не защищает от инфицирования.

Однако она существенно снижает риск серьезного протекания болезни и нагрузки на медицинскую систему.

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

Адаптивный карантин в Украине / инфографика 24 канала

В ВОЗ сравнили штаммы "Омикрон" и "Дельта": смотрите видео