Лондон делает все, чтобы обеспечить поражение Путина, – глава британского МИД.

Великобритания продолжает поддерживать борьбу украинского народа против агрессии России. Страна делает все, чтобы Путин проиграл войну.

Об этом 26 апреля сказала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трусс. Она акцентировала внимание на том, что кремлевский диктатор должен ответить за свои поступки.

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Путина необходимо изолировать

Госпожа Министр отметила, что их государство поставляет Украине не только боеприпасы, но и много другой помощи. Также, чтобы поддержать нашу страну в это тяжелое время, Британия возобновит работу своего посольства в Киеве.

Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить поражение Путина,

– подчеркнула Трусс

Внешняя политика Соединенного Королевства, в частности, сосредоточена на изоляции Путина. Это нужно делать в пределах мировой как политической, так и экономической арен. Ведь так легче обеспечить привлечение его режима к ответственности за свои преступления.

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Какую помощь страна оказала в последнее время

23 апреля премьер Британии Борис Джонсон договорился с нашим президентом о поставках большого количества вооружений. Детали договора не обнародуются. Однако известно, что в телефонном разговоре согласовали очень значительную поддержку, которая поможет убивать оккупантов.

Что касается поддержки в гуманитарных целях, то 26 апреля в Украину направили бронированные машины скорой помощи и пожарные автомобили. Кроме этого предоставили большую партию медицинского оборудования.

Не менее важна и экономическая поддержка. 20 апреля Великобритания выделила Украине 400 миллионов фунтов. Также страна стала гарантом миллиардного займа у Всемирного банка.

Кроме этого 26 апреля страна отменила все пошлины на украинские товары. Это очень сильно поможет нашим импортерам. Президент Украины поблагодарил и подчеркнул, что это решение сохранит тысячи рабочих мест.

Это все лишь маленькая часть того, что дал Украине этот важный международный партнер.

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