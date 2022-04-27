Лондон делает все, чтобы обеспечить поражение Путина, – глава британского МИД.

27 апреля 2022 , 06:51
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Источник:

твиттер Лиз Трусс

Великобритания продолжает поддерживать борьбу украинского народа против агрессии России. Страна делает все, чтобы Путин проиграл войну.

Об этом 26 апреля сказала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трусс. Она акцентировала внимание на том, что кремлевский диктатор должен ответить за свои поступки.

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Путина необходимо изолировать

Госпожа Министр отметила, что их государство поставляет Украине не только боеприпасы, но и много другой помощи. Также, чтобы поддержать нашу страну в это тяжелое время, Британия возобновит работу своего посольства в Киеве.

Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить поражение Путина,
– подчеркнула Трусс

Внешняя политика Соединенного Королевства, в частности, сосредоточена на изоляции Путина. Это нужно делать в пределах мировой как политической, так и экономической арен. Ведь так легче обеспечить привлечение его режима к ответственности за свои преступления.

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Какую помощь страна оказала в последнее время

Это все лишь маленькая часть того, что дал Украине этот важный международный партнер.

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Автор: Олександр Марчак