Лондон считает действия России угрожающими, но готов к диалогу

Великобритания готова обсуждать с Россией ее опасения относительно безопасности. Впрочем, в случае нового нападения на Украину там обещают очень серьезные последствия для Москвы.

Позицию Лондона объяснила Дебора Броннерт, госпожа посол в России. Она подчеркнула, что не вправе строить догадки о намерениях Кремля. Впрочем, общую ситуацию оценила как угрожающую.

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Если Россия будет расширять агрессию, будут последствия

Броннерт подчеркнула, что речь идет о наибольшей мобилизации войск и техники в Европе за многие десятилетия. Это создает серьезные риски и может спровоцировать дестабилизацию обстановки – не только в Украине, но и в целом во всем регионе.

Великобритания надеется, что Россия отведет свои силы от границ Украины. Если Кремль решится на новое вторжение, следует ожидать жесткой реакции в ответ.

В то же время, пояснила дипломат, Лондон выступает за ведение диалога с Москвой. Там готовы обсуждать шаги, которые учитывают обеспокоенность каждой из стран относительно своей безопасности. "Это касается как России, так и Украины, Великобритании и других европейских стран", – уточнила она.

Россия должна отвести силы от Украины, – дипломатка

Пани посол подчеркнула, что Великобритания направляет свои усилия на помощь в модернизации ВСУ. В начале 2022 года, например, в Киев передали оборонительное вооружение, в частности – легкое противотанковое оружие. "Это нужно Украине, ведь она подвергается угрозе", – заявила Броннерт.

Сейчас нужно, чтобы Россия отвела войска, прекратила угрожать и дестабилизировать Украину. После этого можно будет искать дипломатическое решение всех проблем,

– подчеркнула дипломатка.

Броннерт: неудивительно, что мы ведем диалог с Россией

Броннерт заявила, что будущие визиты британских министров иностранных дел и обороны России следует рассматривать в широком контексте. Мол, обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН и несут особую ответственность по поддержанию стабильности и безопасности во всем мире. "Учитывая стресс и рост тревоги, не удивительно, что мы продолжаем вести диалог", – отметила дипломат.

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