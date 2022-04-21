Лондон вводит санкции против российских генералов и оборонных компаний
Источник:правительство Великобритании
Правительство Великобритании ввело новые санкции против России. На этот раз в санкционный список попали генералы, ответственные за бомбежку Мариуполя.
Ограничение было введено 21 апреля. О них сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
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Кто оказался под санкциями
- Подполковник Азатбек Омурбеков, командовавший военными во время зверств в Буче;
- командующий десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков;
- командующий Сил специальных операций генерал-майор Валерий Флюстиков;
- первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Николай Богдановский;
- генеральный директор и председатель правления логистической компании "РЖД" Олег Белозеров;
- первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России Сергей Королев.
Кстати, санкции ввели и против бежавшего в Россию украинского нардепа Ильи Кивы.
Великобритания непоколебима в поддержке Украины и привлечении к ответственности Путина и его режима. Сегодняшняя новая волна санкций касается генералов и оборонных предприятий, на руках которых есть кровь,
– подчеркнула Трасс.
Подсанкционные предприятия
- Концерн "Калашников";
- Арзамасский машиностроительный завод, создающий десантные бронетранспортеры;
- Военно-промышленная компания;
- GTLK.
В списке оказались 26 физических и юридических лиц. Их активы в Великобритании заморозили, а въезд – запретили.
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