В Лондоне мужчина обколол продукты в супермаркетах неизвестным веществом, его задержали

В Великобритании мужчина нашел себе странное занятие. Он обкалывал продукты в супермаркетах неизвестным веществом. В основном под руки ему попадало мясо и полуфабрикаты.

Об этом сообщила полиция Хаммерсмита и Фулхама. На место происшествия правоохранителей вызвали вечером 25 августа. Местные жители сообщили о мужчине, который кричал что-то о совершенном насилии посреди улицы.

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Мужчина со шприцем посетил три супермаркета

Очевидцы говорят, что раньше он ходил со шприцем по меньшей мере по трем супермаркетам, где и делал уколы продуктам. Полиция задержала 37-летнего злоумышленника и взяла под стражу.

В супермаркетах работают эксперты

Супермаркеты сразу закрыли, на место прибыли эксперты. Пока неизвестно, до скольких именно продуктов добрался мужчина. Также правоохранители проверяют и другие точки торговли в районе. Больше всего пострадали три магазина, в которые точно наведывался задержанный, им, скорее всего, придется выбросить большинство товаров.

Мы бы просили людей не спекулировать, пока мы не получим результаты. На этом этапе ничего не говорит о том, что подозреваемый работал в составе группы, но сыщики не раскрывают мотивов этих событий,

– сказал руководитель группы детективов Овен Ричардс.

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В Англии супермаркет ограбила чайка

Полицейские посоветовали местным жителям утилизировать любые продукты, которые купили вечером в этом районе. Пока информации о пострадавших нет.

Отметим, что недавно в Англии произошло еще одно нестандартное преступление. Так супермаркет в городе Абердин ограбила чайка. Она залетела в магазин и украла пакетик с чипсами. Пернатую злоумышленницу не задержали.