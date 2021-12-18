В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за критической ситуации с Омикроном

В столице Великобритании вспышка заражений новым штаммом коронавируса Омикрон. Поэтому в Лондоне объявили чрезвычайное положение.

О таких ограничениях в связи с критической ситуацией с коронавирусом 18 декабря заявил мэр Лондона Садик Хан.

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Чрезвычайное положение в Лондоне из-за Омикрона

Мэр отметил, что встречался с представителями Национальной службы здравоохранения, советов и спасательной службы касательно увеличения количества заражений новым штаммом COVID-19.

В частности, за последние сутки в Великобритании зафиксировали более 10 тысяч новых заражений Омикроном. В целом в течение 17 декабря коронавирус там подтвердили у более чем 26 тысяч местных жителей.

Количество госпитализаций увеличивается, поэтому я вместе с партнерами принял решение объявить чрезвычайное положение,

– сообщил мэр Лондона.

Ранее Хан отметил, что Омикрон стал доминирующим штаммом COVID-19 в городе.

"Две отдельные эпидемии" в Великобритании: что известно

В Британии уже долгое время критическая ситуация с коронавирусом. В течение 15 декабря недуг там подтвердили у 88 376 человек. Предыдущий рекорд – 68 053 случая инфицирования – регистрировали 8 января, когда страна была в изоляции.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна переживает две отдельные эпидемии, одна из которых вызвана Омикроном, который очень быстро распространяется, а другая – штаммом Дельта.

Кстати, именно в Великобритании заявили о первой смерти от нового штамма.

Кстати, у Омикрона есть потенциал стать опаснее Дельты – смотрите видео