Именно поэтому, как объяснил 24 Каналу экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, руководство нашего государства пытается подобрать человека, который будет отвечать видению британцев. Когда Лондон принимает посла, он понимает уровень отношения к себе.

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В чем проблема назначения

По словам Пристайко, в силу многих кадровых изменений, которые недавно произошли в нашем государстве, мы стали двигаться быстрее и креативнее. Впрочем, потеряли традиции. В дипломатии существует правило – не сообщать имя посла, пока другая страна не согласится на его назначение. Но как только в сеть просочится какая-то информация, анонимные телеграм-каналы или отдельные персоны сразу об этом пишут.

Проблема как раз в этом. Мы бы должны были защитить себя и Великобританию, потому что она имеет право сказать: "Нет, этот посол нам не нужен, мы ждем другого",

– сказал Пристайко.

Назначение посла происходит следующим образом:

министр иностранных дел предлагает президенту кандидата на должность будущего посла;

затем его тайно отправляют в страну на несколько месяцев, чтобы условно Великобритания согласовала его кандидатуру;

после согласования происходит публичное представление нового посла на официальном уровне в обоих государствах.

Если сообщать фамилии, чтобы уменьшить градус политической дискуссии, потом можно наткнуться на другие проблемы. Например, страна скажет, что вокруг этой персоны много слухов и разговоров, поэтому они подождут, пока предложат кого-то другого.

Эту традицию просто надо помнить и условно уважать ее,

– подчеркнул экс-министр.

Влияет ли отсутствие посла на поддержку

Хотя около полугода в Великобритании нет украинского посла, страна продолжает поддерживать Украину. У нас были страхи смены премьер-министра Бориса Джонсона, но с приходом Риши Сунака ситуация остается стабильной. По словам Пристайко, у двух стран есть общая тема, в которой все сводится к главному – Украина должна победить Россию.

К тому же Великобритания не ищет хитрых дипломатических слов. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон недавно заявил, что Украина должна победить, а Россия – проиграть.

Все, кто хочет стать вместе с нами, пожалуйста, становитесь – это наша позиция,

– процитировал слова Кэмерона Вадим Пристайко.

Примерно такие условия они записали в двустороннее соглашение по безопасности в начале января 2024 года. Если Украине оставить таких партнеров, со всеми остальными мы разберемся.

О важности посла

Роль посла является ключевой в любой стране. Должность позволяет подниматься на уровень политического общения. Можно общаться с королевской семьей, премьер-министром и другими высокопоставленными чиновниками. Представитель Украины постоянно в диалоге с журналистами, которые являются очень уважаемой профессией в Лондоне. Они выполняют работу, которая объединяет британское общество и позволяет быть "каналом", через который все понимают "Великобритания поддерживает Украину".

Просыпаешься утром и смотришь, что в Британии настолько много желто-голубых флагов, как будто ты в Украине. Тебя поддерживают все. Депутат, который не нажимает на кнопку, он понимает, что вся нация знает, что Украине надо помочь. Когда достигнем такого уровня во всех партнерских странах, помощь увеличится и мы наконец сможем выгнать агрессора с нашей земли,

– резюмировал Пристайко.

Великобритания и Украина и Великобритания и Украина