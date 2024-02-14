Именно поэтому, как объяснил 24 Каналу экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, руководство нашего государства пытается подобрать человека, который будет отвечать видению британцев. Когда Лондон принимает посла, он понимает уровень отношения к себе.
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В чем проблема назначения
По словам Пристайко, в силу многих кадровых изменений, которые недавно произошли в нашем государстве, мы стали двигаться быстрее и креативнее. Впрочем, потеряли традиции. В дипломатии существует правило – не сообщать имя посла, пока другая страна не согласится на его назначение. Но как только в сеть просочится какая-то информация, анонимные телеграм-каналы или отдельные персоны сразу об этом пишут.
Проблема как раз в этом. Мы бы должны были защитить себя и Великобританию, потому что она имеет право сказать: "Нет, этот посол нам не нужен, мы ждем другого",
– сказал Пристайко.
Назначение посла происходит следующим образом:
- министр иностранных дел предлагает президенту кандидата на должность будущего посла;
- затем его тайно отправляют в страну на несколько месяцев, чтобы условно Великобритания согласовала его кандидатуру;
- после согласования происходит публичное представление нового посла на официальном уровне в обоих государствах.
Если сообщать фамилии, чтобы уменьшить градус политической дискуссии, потом можно наткнуться на другие проблемы. Например, страна скажет, что вокруг этой персоны много слухов и разговоров, поэтому они подождут, пока предложат кого-то другого.
Эту традицию просто надо помнить и условно уважать ее,
– подчеркнул экс-министр.
Влияет ли отсутствие посла на поддержку
Хотя около полугода в Великобритании нет украинского посла, страна продолжает поддерживать Украину. У нас были страхи смены премьер-министра Бориса Джонсона, но с приходом Риши Сунака ситуация остается стабильной. По словам Пристайко, у двух стран есть общая тема, в которой все сводится к главному – Украина должна победить Россию.
К тому же Великобритания не ищет хитрых дипломатических слов. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон недавно заявил, что Украина должна победить, а Россия – проиграть.
Все, кто хочет стать вместе с нами, пожалуйста, становитесь – это наша позиция,
– процитировал слова Кэмерона Вадим Пристайко.
Примерно такие условия они записали в двустороннее соглашение по безопасности в начале января 2024 года. Если Украине оставить таких партнеров, со всеми остальными мы разберемся.
О важности посла
Роль посла является ключевой в любой стране. Должность позволяет подниматься на уровень политического общения. Можно общаться с королевской семьей, премьер-министром и другими высокопоставленными чиновниками. Представитель Украины постоянно в диалоге с журналистами, которые являются очень уважаемой профессией в Лондоне. Они выполняют работу, которая объединяет британское общество и позволяет быть "каналом", через который все понимают "Великобритания поддерживает Украину".
Просыпаешься утром и смотришь, что в Британии настолько много желто-голубых флагов, как будто ты в Украине. Тебя поддерживают все. Депутат, который не нажимает на кнопку, он понимает, что вся нация знает, что Украине надо помочь. Когда достигнем такого уровня во всех партнерских странах, помощь увеличится и мы наконец сможем выгнать агрессора с нашей земли,
– резюмировал Пристайко.
Великобритания и Украина и Великобритания и Украина
- Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл 12 января в Киев с военной помощью для Украины и подписал с главой государства Владимиром Зеленским двустороннее соглашение по безопасности. Согласно подписанному соглашению по безопасности с Британией, Украина больше не должна просить о помощи и оружии, а будет получать их автоматически.
- Правительство Великобритании предложило Германии выход из дебатов о поставках Украине крылатых ракет Taurus, которые ведутся уже почти год и фактически зашли в тупик. Берлин экспортирует ракеты Taurus в Лондон, он в ответ поставит Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже были на вооружении в ВСУ.
- Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис отметил, что Украина – часть Европы. И в Лондоне четко понимают, что безопасность Великобритании связана с безопасностью в нашей стране. Также Харрис отметил, что страна поддерживает Формулу мира Владимира Зеленского, и "Формула мира президента – наша политика".